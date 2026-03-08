Vânt puternic în sud-vest și în zonele montane. Atenționări pentru următoarele zile

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis duminică o informare meteorologică valabilă între 8 martie, ora 20:00, și 10 martie, ora 22:00, referitoare la intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit meteorologilor, vântul va sufla cu intensificări temporare în sud-vestul României și în zona Carpaților Meridionali. Marți, 10 martie, intensificările se vor resimți și în Moldova. Vitezele vor fi, în general, de 40…50 km/h, iar în zonele montane înalte rafalele vor atinge 60…80 km/h.

Totodată, ANM a emis o atenționare de tip cod galben pentru județul Caraș-Severin, valabilă între 8 martie, ora 22:00, și 10 martie, ora 22:00.

„În intervalul menționat, local în județul Caraș-Severin, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h și izolat de 70 km/h”, se arată în comunicatul transmis de ANM.

Meteorologii recomandă populației să fie prudenți în special în zonele montane și în județele vizate de atenționare, să evite deplasările în condiții de vânt puternic și să asigure corespunzător bunurile și vehiculele aflate în aer liber.

(sursa: Mediafax)