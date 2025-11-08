Președintele Coreei de Sud susține că economia a trecut de momentul critic

„Încrederea consumatorilor se îmbunătățește, iar creșterea economică din al treilea trimestru a revenit la un nivel maxim de 1,2% în ultimele șase trimestre, după o contracție în primul trimestru”, a declarat Lee în discursul său anual privind bugetul, ținut în fața Adunării Naționale.

„Am ieșit din starea de criză, după ce în ultimele cinci luni am luat măsuri cu o determinare extraordinară pentru a face față crizei economice severe cauzate de legea marțială ilegală”.

A patra economie din Asia a crescut cu 1,2% în al treilea trimestru, exporturile menținându-se în general la un nivel ridicat, în ciuda incertitudinilor legate de tarifele americane, potrivit Reuters.

Cererea internă s-a îmbunătățit, de asemenea, susținută de bugetul suplimentar de peste 20 de miliarde de dolari al guvernului Lee, care a inclus două runde de distribuire de bani care au stimulat cheltuielile în restaurante și în sectorul comerțului cu amănuntul.

Pentru 2026, Lee a propus o creștere de 8,1% a cheltuielilor din bugetul guvernamental al acestui an, până la 728 de trilioane de woni (512,14 miliarde de dolari), mai mult decât triplul creșterii de 2,5% din bugetul pentru 2025.

El a declarat că guvernul intenționează să canalizeze sprijinul către inteligența artificială, conținutul cultural și de divertisment coreean, construcția de nave și semiconductori, pentru a stimula o „transformare economică”.

(sursa: Mediafax)