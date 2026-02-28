Dosarele Epstein: Bill Gates recunoaște că a avut aventuri cu două rusoaice

'Îmi cer scuze față de celelalte persoane care s-au văzut implicate în asta din cauza greșelii pe care am făcut-o', a spus Gates la o reuniune publică a fundației sale, potrivit unei înregistrări obținute de The Wall Street Journal.



'A fost o mare greșeală să petrec timp cu Epstein', mai spune Bill Gates, cerându-și scuze și pentru că a dus directori ai fundației sale la întâlniri cu acel delincvent sexual.



El a recunoscut că a avut aventuri extraconjugale cu două rusoaice care erau în contact cu Epstein, dar a adăugat că ele nu făceau parte din rețeaua de victime a acestuia din urmă.



'Nu am făcut nimic ilegal. Nu am văzut nimic ilegal', a susținut Bill Gates. El a adăugat că imaginile publicate recent împreună cu restul documentelor din acest caz în care el apare alături de femei - ale căror chipuri au fost blurate pentru a li se proteja identitatea - corespund unor fotografii cerute de Epstein să fie făcute împreună cu asistentele sale după întâlniri.



'Ca să fie clar, nu am petrecut timp niciodată cu victimele, femeile care erau în jurul lui' Epstein, a insistat Bill Gates.



Într-un interviu acordat publicației Nine News Australia și publicat în urmă cu câteva săptămâni, cofondatorul Microsoft afirmă că l-a cunoscut pe Epstein în anul 2011 și că ei au luat masa împreună cu mai multe ocazii, dar a negat că a vizitat insula sa privată din Insulele Virgine.



Conform documentelor dezvăluite recent, în anul 2013 Epstein și-a trimis el însuși e-mailuri în care dădea de înțeles că Gates a avut aventuri extraconjugale cu rusoaice și că a contractat astfel o boală cu transmitere sexuală, situație în urma căreia a căutat să-i administreze pe ascuns antibiotice soției sale, Melinda, de care a divorțat apoi în anul 2021.



Gates mai susține că Epstein ar fi urmărit probabil să-i însceneze ceva ori să-l șantajeze, întrucât acele e-mailuri nu au fost niciodată trimise. Totuși, a recunoscut că a continuat să se întâlnească cu el până în 2014, la mult timp după ce miliardarul pedofil a pledat vinovat la acuzația că i-a cerut servicii sexuale unei fete minore în anul 2008 și după ce soția sa își exprimase îngrijorarea cu privire la legăturile lui cu Epstein.

AGERPRES