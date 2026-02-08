Președintele Taiwanului critică opoziția pentru blocarea cheltuielilor militare

Președintele Lai Ching-te a criticat opoziția din Parlament pentru blocarea bugetului suplimentar destinat consolidării capacităților de apărare ale Taiwanului. Potrivit șefului de stat, acest demers „ar putea determina comunitatea internațională să înțeleagă greșit hotărârea Taiwanului de a se apăra și de a menține pacea în Indo-Pacific”. Despre blocaj, președintele a mai spus: „Acest lucru va întârzia inevitabil îmbunătățirile capacităților de apărare”, potrivit Reuters.

Declarațiile făcute de Lai Ching-te vin după ce KMT, partidul de opoziție, a blocat inițiativa președintelui de a majora bugetul de apărare cu 40 de miliarde de dolari cu scopul reafirmării angajamentului de autoprotecție.

„Le mulțumim membrilor Senatului SUA pentru valoroasa lor contribuție. Kuomintang-ul rămâne pe deplin angajat în protejarea securității Taiwanului, în consolidarea capacităților noastre de apărare și, de asemenea, în implicarea constructivă prin dialog pentru a promova pacea și stabilitatea de-a lungul Strâmtorii”, a transmis formațiunea de opoziție, adăugând că nu va acorda guvernului „cecuri în alb”.

Blocarea inițiativei a generat reacții și din Statele Unite ale Americii, principalul susținător internațional și furnizor de armament al Taiwanului. Președintele Comisiei pentru Servicii Armate din Congresul SUA și-a exprimat dezamăgirea privind blocarea, printr-un mesaj publicat pe X, iar Dan Sullivan a criticat direct partidul Kuomintang (KMT).

