x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Președintele Taiwanului critică opoziția pentru blocarea cheltuielilor militare

Președintele Taiwanului critică opoziția pentru blocarea cheltuielilor militare

de Redacția Jurnalul    |    08 Feb 2026   •   18:20
Președintele Taiwanului critică opoziția pentru blocarea cheltuielilor militare
Sursa foto: Hepta/Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, critică opoziția față de cheltuielile militare

Lai Ching-te, președintele Taiwanului, susține că blocarea creșterii cheltuielilor pentru consolidarea capabilităților de apărare de către opoziția parlamentară ar putea transmite comunității un semnal greșit în legătură cu determinarea insulei de a se apăra.

Președintele Lai Ching-te a criticat opoziția din Parlament pentru blocarea bugetului suplimentar destinat consolidării capacităților de apărare ale Taiwanului. Potrivit șefului de stat, acest demers „ar putea determina comunitatea internațională să înțeleagă greșit hotărârea Taiwanului de a se apăra și de a menține pacea în Indo-Pacific”. Despre blocaj, președintele a mai spus: „Acest lucru va întârzia inevitabil îmbunătățirile capacităților de apărare”, potrivit Reuters.

Declarațiile făcute de Lai Ching-te vin după ce KMT, partidul de opoziție, a blocat inițiativa președintelui de a majora bugetul de apărare cu 40 de miliarde de dolari cu scopul reafirmării angajamentului de autoprotecție.

„Le mulțumim membrilor Senatului SUA pentru valoroasa lor contribuție. Kuomintang-ul rămâne pe deplin angajat în protejarea securității Taiwanului, în consolidarea capacităților noastre de apărare și, de asemenea, în implicarea constructivă prin dialog pentru a promova pacea și stabilitatea de-a lungul Strâmtorii”, a transmis formațiunea de opoziție, adăugând că nu va acorda guvernului „cecuri în alb”.

Blocarea inițiativei a generat reacții și din Statele Unite ale Americii, principalul susținător internațional și furnizor de armament al Taiwanului. Președintele Comisiei pentru Servicii Armate din Congresul SUA și-a exprimat dezamăgirea privind blocarea, printr-un mesaj publicat pe X, iar Dan Sullivan a criticat direct partidul Kuomintang (KMT).

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: președintele Taiwanului cheltuieli militare opozitie
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri