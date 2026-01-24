Prima reacție a lui Zelenski după discuțiile de pace: Au fost constructive

El a adăugat: „Discuțiile s-au concentrat în principal pe parametrii posibili pentru încheierea războiului. Apreciez foarte mult înțelegerea necesității monitorizării și supravegherii de către SUA a procesului de încheiere a războiului și de asigurare a unei securități reale.”, scrie SkyNews.

„Ucraina lucrează pentru pace și securitate. Mulțumesc tuturor celor care ne ajută.”

Liderul ucrainean a mai spus că, dacă există disponibilitatea de a merge mai departe, ar putea avea loc noi întâlniri încă de săptămâna viitoare.

"Delegaţia noastră a prezentat un raport; întâlnirile din Emiratele Arabe Unite s-au încheiat. Şi acesta a fost primul format de acest fel după mult timp: două zile de reuniuni trilaterale. S-a dezbătut mult şi este important ca discuţiile au fost constructive", a scris Zelenski într-un mesaj pe reţeaua socială X.

El a adăugat că tema centrală a discuţiilor a privit "posibilele criterii pentru încheierea războiului" şi a subliniat că apreciază mult recunoaşterea "necesităţii ca SUA să supervizeze şi să controleze procesul de încheiere a războiului şi să garanteze o securitate reală".



Preşedintele ucrainean a semnalat că partea americană a ridicat problema unor posibile formate pentru stabilirea parametrilor încheierii războiului, precum şi a condiţiilor de securitate necesare.



El a mai menţionat că, în urma reuniunilor desfăşurate vineri şi sâmbătă, toate părţile au convenit să-şi informeze capitalele despre fiecare aspect al negocierilor şi să-şi coordoneze cu liderii lor paşii următori în acest proces.



Potrivit lui Zelenski, reprezentanţii militari participanţi la discuţiile de la Abu Dhabi au identificat o listă de teme pentru o posibilă nouă întâlnire şi a subliniat că, "dacă există dorinţa de a avansa - şi Ucraina este dispusă - vor avea loc noi întâlniri, posibil chiar săptămâna viitoare".



Această primă rundă de discuţii trilaterale Ucraina-SUA-Rusia s-a axat pe controlul asupra teritoriului regiunii ucrainene Donbas şi pe măsurile de securitate post-conflict în cazul unui acord de pace, semnalează agenţiile ruse TASS şi Ria Novosti.



Potrivit unor surse ale agenţiei TASS, au fost examinate documente privind "teritoriul, garanţiile (de securitate) şi alte aspecte" ale unei soluţionări negociate a conflictului. Una dintre surse a menţionat că "nu se poate spune" că nu sunt rezultate după discuţiile trilaterale, întrucât "există" rezultate după aceste discuţii, dar nu le-a precizat. Aceeaşi sursă a vorbit despre posibilitatea unei noi runde de tratative în zilele următoare.



Şi reprezentanţi ucraineni au declarat pentru publicaţia americană Axios că reuniunea a fost "constructivă" şi "pozitivă". Aceştia au menţionat de asemenea că există rezultate în urma acestor tratative, dar tot fără a oferi detalii, şi au avansat posibilitatea continuării discuţiilor săptămâna viitoare.



La rândul său, un purtător de cuvânt al guvernului din EAU a declarat că aceste discuţii s-au axat pe "elementele principale" al cadrului de pace propus de SUA. Au fost "discuţii directe" între oficialii ruşi şi ucraineni şi acestea s-au desfăşurat într-o "atmosferă pozitivă şi constructivă", a adăugat acelaşi purtător de cuvânt.



Ambele părţi, rusă şi ucraineană, şi mediatorii americani recunosc că cererea Rusiei de retragere a trupelor ucrainene din întregul Donbas, regiunea ucraineană formată din provinciile Doneţk şi Lugansk, este principalul obstacol în calea unui acord de pace. Armata rusă controlează în prezent circa 80% din Doneţk şi aproape complet regiunea Lugansk.

„Această chestiune continuă să fie cea mai complexă. Pentru Rusia este importantă retragerea armatei ucrainene din Donbas. Pentru aceasta se examinează diferiţi parametri de securitate", a declarat sâmbătă o sursă oficială pentru TASS.

Cât despre garanţiile de securitate cerute de Kiev susţinătorilor săi occidentali, Rusia se opune categoric desfăşurării unor trupe occidentale pe teritoriul Ucrainei, în timp ce aceasta din urmă cere garanţii care ar obliga SUA şi aliaţii săi europeni să intervină militar în cazul unei noi agresiuni ruse, Kievul cerând aşadar garanţii similare cu cele de care beneficiază statele NATO.



Preşedintele rus Vladimir Putin a acceptat desfăşurarea unor discuţii trilaterale la Abu Dhabi după ce s-a întâlnit joi seară la Moscova cu emisarii preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner.



Delegaţia ucraineană de negociere trimisă la Abu Dhabi a fost condusă de şeful Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov. Din delegaţia ucraineană au mai făcut parte liderul grupului parlamentar al partidului prezidenţial "Slujitorul Poporului", David Arahamia, noul şef al administraţiei prezidenţiale Kiril Budanov, şeful Statului Major al armatei, Andrii Gnatov, alţi consilieri politici şi responsabili din serviciile de informaţii.



Delegaţia rusă a fost condusă de amiralul Igor Kostiukov, şeful serviciului rus de informaţii militare GRU. Este de asemenea prezent la Abu Dhabi emisarul economic al preşedintelui Putin, Kiril Dmitriev.

Agerpres