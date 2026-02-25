Se deschide prima școală în care profesorii sunt personaje de desene animate

Prima școală din lume în care profesorii sunt personaje de desene animate se va deschide în curând în Japonia, potrivit Futurism. Este vorba despre o școală privată, cu cursuri în mediul online. Așa-numitele „școli intensive” din Japonia reprezintă o piață de miliarde de dolari care se pregătește pentru o premieră. Virtual Cram School Wish High va fi o școală în care fiecare profesor va fi vizibil sub forma unui personaj de desene animate.

Școala aparține companiei Luminaris, cu sediul în Tokyo. Toți profesorii sunt „VTubers activi”, adică streameri care folosesc avatare digitale în relația lor cu elevii.

Taxa de școlarizare este echivalentă cu aproximativ 63 de dolari pe curs pe lună. Școala oferă cursuri de matematică, engleză, fizică, chimie, istoria lumii, istoria Japoniei și geografie. Organizatorii anunță că nu există limită de vârstă pentru cei interesați să asiste la cursuri. Școala se va deshide pe 1 martie.

