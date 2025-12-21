Primul om din lume care a ajuns la o avere de peste 700 de miliarde de dolari. Ar putea deveni primul trilionar din istorie

Elon Musk este tot mai aproape de a deveni primul trilionar din istorie, după ce o instanță i-a restituit opțiunile pe acțiuni Tesla în valoare de miliarde de dolari acum câteva zile, scrie Sky News.

Curtea Supremă din statul american Delaware a decis, vineri, să reinstaureze controversatul pachet de compensație al lui Elon Musk, în valoare inițială de 56 de miliarde de dolari, acordat de Tesla în anul 2018.

Judecătorii Curții Supreme au argumentat că anularea pachetului de compensație al lui Elon Musk l-a lăsat pe fondatorul Tesla „necompensat pentru timpul și eforturile depuse pe parcursul a șase ani”. Potrivit unei analize Bloomberg, valoarea actualizată a pachetului, raportată la prețul record al acțiunilor Tesla atins în această săptămână, ar ajunge la aproximativ 140 de miliarde de dolari.

Elon Musk are o avere de 749 de miliarde de dolari

Conform indicelui miliardarilor Forbes, averea netă a lui Elon Musk a urcat la 749 de miliarde de dolari, făcându-l pe acesta prima persoană care a depășit pragul de 700 de miliarde de dolari.

Informația vine în contextul în care Elon Musk este deja cel mai bogat om din lume, având cu aproximativ 500 de miliarde de dolari mai mult decât al doilea cel mai bogat om, cofondatorul Google, Larry Page.

Separat, luna trecută, acţionarii Tesla au aprobat un nou plan de remunerare pentru Musk, evaluat la aproximativ 1.000 de miliarde de dolari. Acesta este considerat cel mai mare pachet de compensaţii corporative din istorie.