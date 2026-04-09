Primul petrolier neiranian traversează Strâmtoarea Ormuz după armistițiu

Nava, care transportă 6.941 tone de petrol brut (44.000 de barili) încărcate la 28 februarie la Sharjah, în Emiratele Arabe Unite, având ca destinaţie Aegis Pipavav (India).



De la intrarea în vigoare a încetării focului în noaptea de marţi spre miercuri, site-ul de geolocalizare a navelor MarineTraffic a confirmat tranzitul altor două petroliere, iraniene, şi a şase nave-cargo.



Toate aceste vase au urmat ruta recomandată de Gardienii Revoluţiei iranieni (armata ideologică a Republicii islamice), trecând prin apropierea insulei Larak, supranumită "taxa de tranzit a Teheranului" de către site-ul de informaţii maritime Lloyd's List.



În acest stadiu, încetarea focului nu a favorizat o creştere a tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz.



Cele nouă tranzite confirmate ale navelor de transport de materii prime într-o zi şi jumătate sunt sub media de opt nave care au traversat strâmtoarea în fiecare zi de la începutul războiului.



Şi dintre aceste nave a căror trecere a fost confirmată şase sunt iraniene sau navigau provenind sau cu destinaţia Iran.



Alte zece nave par să fie pe punctul de a trece prin strâmtoare joi, conform semnalelor lor vizibile pe MarineTraffic. Cu toate acestea, traversarea lor nu a fost încă confirmată de site-ul specializat, scrie AGERPRES.