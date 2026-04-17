Moment emoționant la Sydney: Harry și Meghan, desculți pe nisip alături de supraviețuitorii masacrului de la Bondi

Atacul ar fi fost comis de un tată și un fiu inspirați de ideologia Statului Islamic, care au deschis focul asupra unui festival evreiesc organizat pe plaja Bondi din Sydney, în luna decembrie a anului trecut. Atacul, considerat cel mai grav incident de acest fel din istoria recentă a Australiei, s-a soldat cu 15 morți.

Ducele și Ducesa de Sussex au discutat cu mai mulți supraviețuitori. Unul dintre ei, Elon Zizer, care a fost rănit în atac în timp ce își proteja copiii a spus: „Este o onoare să-i întâlnesc pe duce și ducesă. Este foarte frumos că au venit și au făcut un efort să ne întâlnească. Este foarte special, ne face să ne simțim auziți”, potrivit Reuters.

Cei doi au avut, de asemenea, întâlniri cu echipele de intervenție care au răspuns la atac, precum și cu reprezentanți ai Muzeului Evreiesc din Sydney. Muzeul urmează să pregătească o expoziție dedicată masacrului din decembrie 2025.

Vizita face parte dintr-un turneu de patru zile în Australia, care a inclus opriri în Sydney, Canberra și Melbourne. Printre alte activități, Harry a participat la întâlniri cu veterani, iar Meghan a fost invitată ca jurat la emisiunea MasterChef Australia, unde a filmat un episod special.

Cei doi au renunțat la statutul de membri activi ai familiei regale britanice în 2020, iar vizita lor în Australia a stârnit reacții mixte în Australia, întrucât Regele Charles este șeful statului. În plus, presa locală a caracterizat vizita drept „un pseudo-turneu regal”.

