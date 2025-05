Prinţul Harry mărturiseşte că ar dori să se "împace" cu restul familiei regale

"Unii membri ai familiei mele nu mă vor ierta niciodată pentru că am scris o carte şi nu mă vor ierta niciodată pentru multe alte lucruri, dar mi-ar plăcea să mă împac cu familia mea. Nu mai are rost să ne certăm, viaţa este preţioasă", a mărturisit el.



"Ar fi minunat să ajungem la o astfel de reconciliere. Dacă ei nu doresc acest lucru, este treaba lor", a spus Harry.



Ducele de Sussex, fiul cel mic al regelui Charles al III-lea, a declarat că este în prezent înstrăinat de monarh, care suferă de un cancer de natură necunoscută. "Nu ştiu cât timp mai are de trăit tatăl meu. El nu vorbeşte cu mine din cauza problemelor de securitate", a adăugat el.



Ducele de Sussex se referea la o acţiune în justiţie împotriva Ministerului britanic de Interne cu privire la nivelul de securitate poliţienească la care el şi familia sa au dreptul atunci când vizitează ţara, acţiune respinsă vineri de un judecător al Curţii de Apel.



Prinţul a dorit să anuleze modificările pe care comisia Ravec (Royalty and Public Figures Protection) le-a introdus în 2020, când a demisionat din funcţiile sale de membru al familiei regale şi s-a mutat să locuiască în Statele Unite.



În timpul interviului cu BBC, realizat în California, el a fost întrebat dacă i-a cerut regelui Charles să intervină în disputa privind securitatea.



"Tatăl meu are mult control şi putere concentrate în mâinile sale. La urma urmei, toată această problemă ar fi putut fi rezolvată cu ajutorul său, nu neapărat intervenind, ci dându-se la o parte şi lăsând experţii să-şi facă treaba", a răspuns el.



Ducele de Sussex s-a declarat "dezamăgit" că a pierdut în instanţă şi a adăugat: "În acest moment nu-mi pot imagina o lume în care să-mi pot aduce soţia şi copiii înapoi în Regatul Unit" - o ţară de care a spus că îi este dor.



În timpul procesului, Henry a susţinut că a fost "forţat" să se îndepărteze de monarhie deoarece se simţea neprotejat după ce a primit ameninţări cu moartea din partea grupării teroriste al-Qaida. AGERPRES