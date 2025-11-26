Prințul Harry dă în judecată unul dintre cele mai mari grupuri media din Marea Britanie

Prințul Harry și alte șase nume cunoscute dau în judecată editorii ziarului Daily Mail pentru presupusa colectare ilegală de informații care datează de 30 de ani, potrivit Sky News.

Cazul este în desfășurare din 2022 și este doar unul dintre numeroasele pe care Harry le-a intentat împotriva organizațiilor media din 2019, pentru presupuse încălcări ale vieții private, practici ilegale și relatări false.

Associated Newspapers (ANL) - care publică și The Mail on Sunday și MailOnline - neagă cu tărie orice faptă ilicită.

Un proces complet nu este așteptat să înceapă la Înalta Curte din Londra până în ianuarie, dar o audiere premergătoare procesului, care ajută la gestionarea cazului și la rezolvarea oricăror probleme nerezolvate, este programată să aibă loc astăzi.

Se spune că presupusele acte ilegale au avut loc între 1993 și 2011, inclusiv angajarea de către editor a unor detectivi privați pentru a plasa în secret dispozitive de ascultare în mașini și locuințe și plata unor ofițeri de poliție pentru informații privilegiate.

Când au intentat procesul în 2022, avocații reclamanților au declarat că au luat cunoștință de dovezi „extrem de tulburătoare” care dezvăluiau că fuseseră victime ale unei „activități criminale abominabile” și ale unor „încălcări grave ale vieții private” de către Associated Newspapers.

Associated Newspapers neagă acuzațiile, descriindu-le drept „calomnii absurde” și susține că acțiunea în justiție este „o expediție de pescuit a reclamanților și a avocaților lor”.

Deși Prințul Harry este unul dintre actorii cheie, ca litigiu de grup, el nu este singurul reclamant.

Ceilalți reclamanți sunt: actrița Elizabeth Hurley, actrița Sadie Frost, Sir Elton John și soțul său, regizorul David Furnish, baroneasa Doreen Lawrence, mama lui Stephen Lawrence, fostul politician liberal-democrat Sir Simon Hughes

(sursa: Mediafax)