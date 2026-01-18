Prințul Harry va depune mărturie, săptămâna viitoare, în procesul intentat tabloidului Daily Mail

Va fi cea de-a doua prezență în instanță a prințului britanic într-un interval de trei ani, după cea din 2023, când Harry a devenit primul membru al familiei regale din Regatul Unit care a depus mărturie într-un proces în ultimii 130 de ani, într-o acțiune judiciară intentată împotriva Mirror Group Newspapers.



În procesul de săptămâna viitoare, prințul Harry - fiul cel tânăr al regelui Charles al III-lea - și alte șase persoane, inclusiv cântărețul Elton John, au dat în judecată Associated Newspapers pentru presupusă obținere ilegală de informații personale în ultimii 30 de ani.



Associated Newspapers a respins orice acuzații formulate la adresa titlurilor sale, afirmând că nu există niciun fundament pentru 'calomniile absurde' ale reclamanților împotriva jurnaliștilor săi.



Acest proces cu o durată de nouă săptămâni va începe luni și, în cadrul său, prințul Harry, Elton John și alți reclamanți - inclusiv soțul lui Elton John, David Furnish, precum și actrițele Liz Hurley și Sadie Frost - vor depune mărturii pentru a-și susține acuzațiile formulate împotriva Associated Newspapers.



Prințul Harry se va afla în boxa reclamanților pe 22 ianuarie, potrivit unui proiect al calendarului de desfășurare a procesului, care a fost făcut public joi. Elton John și David Furnish vor depune mărturie în luna februarie, însă doresc să facă acest lucru de la distanță, prin teleconferință, au transmis avocații britanici.



Speța împotriva Associated Newspapers reprezintă cel mai recent proces inițiat de prințul Harry și soția lui americană, Meghan, împotriva unor companii mass-media după anul 2019, în cadrul unei inițiative despre care prințul britanic a declarat că reprezintă misiunea sa 'de a scăpa presa britanică de directori și editori seniori', pe care îi acuză că au abuzat de prerogativele lor.



Avocații Associated Newspapers au încercat fără succes să obțină în instanță respingerea procesului intentat de prințul Harry, argumentând că acesta a fost inițiat prea târziu, însă Înalta Curte din Londra a decis în 2023 că procesul va trebui să își urmeze cursul. Chestiunea prescripției ar putea în continuare să facă parte dintre argumentele ce vor fi prezentate în timpul procesului.

AGERPRES