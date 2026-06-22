Momentul mult așteptat de Regele Charles: Archie și Lilibet se întorc în Regatul Unit

Harry, care s-a mutat în Statele Unite alături de soția sa americană, Meghan, în 2020, nu i-a mai adus pe cei doi copii ai lor - Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, în vârstă de cinci ani - în Regatul Unit în anii recenți, însă familia lui va reveni în țara sa natală, luna viitoare, la un eveniment de promovare a Jocurilor Invictus, înființate de prințul britanic.



Purtătorul său de cuvânt nu a făcut deocamdată declarații pe această temă.



Anul trecut, ducele de Sussex, în vârstă de 41 de ani, a pierdut în instanță o luptă cu Guvernul britanic privind aranjamentele sale de securitate. În urma acelui verdict, prințul Harry a declarat că nu mai poate să își aducă familia în Regatul Unit în condiții de siguranță.



Decizia lui și o dispută publică și intens mediatizată atât cu tatăl lui, cât și cu fratele său mai mare, prințul William, au dus la situația în care suveranul britanic i-a văzut foarte rar pe cei doi nepoți după nașterea acestora.



Cel mai recent, ei au venit în Regatul Unit în 2022 în timpul celebrărilor ce au marcat împlinirea a 70 de ani de când regina Elisabeta a II-a a preluat tronul țării.



În septembrie 2025, Harry s-a întâlnit cu regele Charles în cadrul primei lor întrevederi față în față după o pauză de 20 de luni, o inițiativă considerată un prim pas către închiderea scandalului provocat de criticile sale și ale lui Meghan la adresa membrilor familiei regale și a instituției monarhice.



Cu toate acestea, relațiile lui Harry cu membrii familiei Windsor rămân tensionate, în special cu fratele său mai mare.



'Harry spune că va veni aici înainte de sfârșitul anului cu copiii, exprimându-și intenția de a se întâlni cu tatăl său', a declarat o sursă pentru Daily Telegraph.



'El și-a dorit ca și copiii să își cunoască bunicul, mai ales după întâlnirea de la Londra de anul trecut. Deși au existat probleme de încredere adânc înrădăcinate în jurul lui Harry, acum se simte că toate părțile își doresc pacea', a adăugat sursa.



Prințul Harry urma să vină oricum în Regatul Unit luna viitoare pentru a promova Jocurile Invictus din 2027 - un eveniment sportiv internațional pe care l-a înființat în 2014 în sprijinul militarilor răniți pe câmpul de luptă -, care se vor desfășura la Birmingham, în centrul Angliei.



Guvernul de la Londra a decis să retragă protecția asigurată în mod automat de Poliție pentru prințul Harry în Regatul Unit, după ce acesta a ales să renunțe la îndatoririle sale de membru activ al familiei regale britanice în 2020.



În timpul vizitelor sale de anul trecut, se spune că un hărțuitor cunoscut deja de autorități s-ar fi apropiat de el în două rânduri. Potrivit cotidianului The Telegraph, autoritățile au dat asigurări că de această dată vor fi luate măsuri de securitate adecvate. AGERPRES