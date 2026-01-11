x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Meghan Markle se va întoarce în Marea Britanie cu Prințul Harry pentru prima dată după patru ani

Meghan Markle se va întoarce în Marea Britanie cu Prințul Harry pentru prima dată după patru ani

de Redacția Jurnalul    |    11 Ian 2026   •   13:40
Meghan Markle se va întoarce în Marea Britanie cu Prințul Harry pentru prima dată după patru ani
Sursa foto: Hepta/Prințul Harry și Meghan Markle se vor întoarce împreună în Marea Britanie

Ducesa de Sussex intenționează să se întoarcă în Marea Britanie în iulie, pentru prima dată în ultimii patru ani, potrivit The Sun.

Meghan urmează să i se alăture soțului său, Prințul Harry, la un eveniment Invictus Games din Birmingham, dacă măsurile de securitate sunt aprobate. Călătoria, planificată pentru la vară, are loc în contextul în care cuplul care locuiește în SUA urmează să primească rezultatul revizuirii securității finanțate din bani publici.

Meghan, în vârstă de 44 de ani, speră să fie la Birmingham pe 10 iulie la deschiderea Jocurilor Invictus, care au fost organizate de Harry pentru soldații răniți. Ea i s-a alăturat la ceremoniile anterioare, cu un an înainte de jocurile din Canada și Germania.

Ar fi prima dată când se întoarce în Marea Britanie de când a participat la înmormântarea Reginei Elisabeta a II-a în septembrie 2022.

The Sun a dezvăluit că Ravec, un comitet format din experți din poliție, reprezentanți ai familiei regale și ai guvernului, analizează solicitarea lui Harry pentru o securitate finanțată din bani publici. El a spus anterior că nu crede că este sigur să-și aducă familia aici.

Nu este încă clar dacă și copiii lor ar putea participa. Archie, în vârstă de șase ani, și Lilibet, în vârstă de patru ani, nu au mai fost în Regatul Unit de la Jubileul de Platină al regretatei Regine, din iunie 2022.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: meghan markle prinţul harry Marea Britanie
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri