Meghan Markle se va întoarce în Marea Britanie cu Prințul Harry pentru prima dată după patru ani

Meghan urmează să i se alăture soțului său, Prințul Harry, la un eveniment Invictus Games din Birmingham, dacă măsurile de securitate sunt aprobate. Călătoria, planificată pentru la vară, are loc în contextul în care cuplul care locuiește în SUA urmează să primească rezultatul revizuirii securității finanțate din bani publici.

Meghan, în vârstă de 44 de ani, speră să fie la Birmingham pe 10 iulie la deschiderea Jocurilor Invictus, care au fost organizate de Harry pentru soldații răniți. Ea i s-a alăturat la ceremoniile anterioare, cu un an înainte de jocurile din Canada și Germania.

Ar fi prima dată când se întoarce în Marea Britanie de când a participat la înmormântarea Reginei Elisabeta a II-a în septembrie 2022.

The Sun a dezvăluit că Ravec, un comitet format din experți din poliție, reprezentanți ai familiei regale și ai guvernului, analizează solicitarea lui Harry pentru o securitate finanțată din bani publici. El a spus anterior că nu crede că este sigur să-și aducă familia aici.

Nu este încă clar dacă și copiii lor ar putea participa. Archie, în vârstă de șase ani, și Lilibet, în vârstă de patru ani, nu au mai fost în Regatul Unit de la Jubileul de Platină al regretatei Regine, din iunie 2022.

(sursa: Mediafax)