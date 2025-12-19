Proces pentru un actor „reînviat” în filme

Cushing a interpretat personajul Grand Moff Tarkin în filmul original Star Wars: A New Hope din 1977, iar apariția sa digitală a reaprins dezbaterile privind drepturile asupra imaginii actorilor decedați.

Compania britanică Tyburn Film Productions a susținut că un contract semnat cu Cushing în 1993 îi acorda prioritate în folosirea tehnologiilor de efecte vizuale pentru a-i recrea imaginea. Tyburn a afirmat că a suferit pierderi de aproximativ 250.000 de lire sterline și a acuzat Lucasfilm și filiala Disney Lunak Heavy Industries de îmbogățire nedreaptă.

Curtea de Apel a respins însă acțiunea, judecătorul arătând că nu poate fi identificat niciun drept aparținând Tyburn care să fi fost transferat către pârâți. Decizia pune capăt procesului, în timp ce Lucasfilm nu a comentat public hotărârea.