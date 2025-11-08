Profesioniști americani în domeniul securității cibernetice au condus operațiuni de criminalitate

x close
de Redacția Jurnalul    |    08 Noi 2025   •   22:40
Procurorii au declarat că trei profesioniști americani în domeniul securității cibernetice au condus în secret o operațiune de răscumpărare care viza să stoarcă bani de la companii din Statele Unite.

Cele trei persoane, dintre care doar două - Ryan Goldberg și Kevin Martin - au fost identificate pe nume, au colaborat cu celebra bandă de hackeri ALPHV BlackCat pentru a cripta rețelele companiilor în încercarea de a extorca proprietarilor acestora criptomonede în valoare de milioane de dolari, au afirmat procurorii într-un act de acuzare depus luna trecută la tribunalul federal din Miami.

Goldberg a fost reținut înainte de proces, potrivit documentelor judiciare. Martin a pledat nevinovat. Avocatul lui Martin a refuzat să comenteze. Avocatul lui Goldberg nu a răspuns imediat la e-mailurile prin care i se solicita un comentariu, potrivit Reuters.

Autoritățile nu au identificat companiile afectate, numindu-le doar ca firme dedicate diverselor industrii cu sediul în California, Florida, Virginia și Maryland.

Martin a fost identificat în descrierile cursurilor online ca fost angajat al firmei de securitate cibernetică DigitalMint, care oferă servicii de răspuns la incidente de criminalitate cibernetică și ransomware. Goldberg a fost identificat de un furnizor de cursuri online ca manager de răspuns la incidente la Sygnia, o altă firmă de securitate cibernetică.

DigitalMint a confirmat într-o declarație că un fost angajat a fost pus sub acuzare pentru participarea la operațiuni de ransomware, afirmând că acesta „a acționat complet în afara sferei de competență a funcției sale” și menționând că acuzarea nu a susținut că firma ar fi avut cunoștință de această activitate. Firma a afirmat că al treilea complice, al cărui nume nu a fost dezvăluit, „ar fi putut fi, de asemenea, un angajat al firmei”.

S-a adăugat că DigitalMint „a fost și continuă să fie un martor cooperant în anchetă și nu o țintă a anchetei”.

Sygnia nu a răspuns imediat la e-mailurile trimise de Reuters, dar a fost citată de Chicago Sun-Times, afirmând că Goldberg nu mai lucra pentru companie, că firma nu era ținta anchetei și că colabora cu organele de aplicare a legii.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: securitate cibernetica pofesionisti americani criminalitate
