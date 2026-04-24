Un alt eșec marca Trump. Programul „Gold Card” a produs o singură viză 

Secretarul pentru Comerț, Howard Lutnick, a declarat în Congres că programul „Gold Card”, care permite obținerea dreptului de muncă și rezidență în SUA contra unei sume de cel puțin 1 milion de dolari, a fost acordat până acum unei singure persoane. Anunțul, citat de AP, contrastează cu declarațiile anterioare, potrivit cărora programul ar fi generat vânzări de aproximativ 1,3 miliarde de dolari în primele zile de la lansarea din decembrie. Lutnick nu a explicat diferența dintre cifrele inițiale și situația actuală.

Programul este gândit ca o alternativă la sistemul EB-5. Acesta oferea vize investitorilor ce plasau aproximativ 1 milion de dolari în afaceri din SUA. Noua schemă presupune o contribuție minimă de 1 milion de dolari, plus o taxă de procesare de 15.000 de dolari. Totodată oferă o cale pentru cetățenia americană. Pentru companii, există opțiunea de a plăti 2 milioane de dolari pentru angajați străini, plus o taxă anuală de mentenanță de 1%.

Deși doar o persoană a primit aprobarea finală, oficialii susțin că există „sute de dosare în analiză”. Autoritățile spun că procesul este deliberat lent, pentru a asigura verificări riguroase ale aplicanților. Administrația Trump a promovat programul ca o sursă majoră de venituri. S-a estimat că ar putea genera până la 1 trilion de dolari și ar contribui la reducerea deficitului bugetar. În prezent, datoria publică a SUA depășește 31 de trilioane de dolari, iar deficitul anual este estimat la aproximativ 2 trilioane. Oficialii nu au precizat încă modul exact în care vor fi folosite fondurile generate de program.

Programul „Gold Card” reflectă o abordare duală a politicii de imigrație promovate de Donald Trump: restricții stricte pentru imigrația ilegală, dar deschidere pentru atragerea de capital și talente. Conceptul nu este unic la nivel global. Programe similare, cunoscute drept „vize de aur”, sunt deja implementate în mai multe țări, inclusiv în Europa și Australia.

(sursa: Mediafax)