Proiect uriaș în Egipt: Investiție colosală pentru orașul zgârie-norilor din deșert

În Egipt, va fi construit un nou oraș în valoare de 27 de miliarde de dolari, potrivit CNBC. Proiectul uriaș prevede construirea a 165 de turnuri rezidențiale și comerciale. Investiția va fi acoperită de un parteneriat public-privat.

Sute de mii de locuri de muncă

Termenul de finalizare nu este clar dar se preconizează că proiectul va crea peste 55.000 de locuri de muncă directe și sute de mii de posturi indirecte.

De asemenea, inițiatorii vor ca viitorul oraș să atragă milioane de vizitatori pe an.

Cine investește în proiectul gigantic

Grupul egiptean Talaat Moustafa (TMG) a anunțat că întreaga investiție va avea o valoare de 1,4 trilioane de lire egiptene (27 de miliarde de dolari).

Proiectul va fi dezvoltat în parteneriat cu Banca Națională a Egiptului, care va contribui cu 69 de miliarde de lire egiptene (1,3 miliarde de dolari).

Investiția este echivalentă cu aproximativ 1% din PIB-ul Egiptului.

Unde se va construi orașul

Orașul va fi construit la est de Cairo, pe o suprafață de aproximativ 2,4 milioane de metri pătrați de teren.

În oraș vor fi clădiri rezidențiale și comerciale, hoteluri, zone de divertisment și spații verzi publice, gândite într-un concept unitar.