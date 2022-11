Protestele zguduie China! Lupte între forțele de ordine și chinezii înfuriați de restricțiile contra COVID-19

Pe fondul derulării Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, a izbucnit nemulțumirea mocnită a chinezilor față de politica de „toleranță zero” față de COVID-19, promovată de regimul de la Beijing. Oamenii sunt iritați că nu se pot aduna pentru a urmări meciurile împreună și se întreabă de ce doar în China se aplică reguli stricte anti-COVID, scrie BBC.

Pe lângă faptul că echipa națională a Chinei nu s-a calificat la Cupa Mondială, scenele de bucurie ale oamenilor care nu poartă măști din Qatar au enervat telespectatorii, care au fost descurajați să se adune pentru a urmări meciurile.

Mulți au folosit Cupa Mondială pentru a se plânge online de strategiile existente în China. Țara menține o politică „Zero-COVID”, în care comunități întregi sunt izolate, pentru a preveni răspândirea virusului. În prezent, China se confruntă cu cea mai gravă evoluție a pandemiei din ultimele șase luni, iar în ultimele două săptămâni a crescut numărul blocajelor instituite de autorități.

Fotbalul este foarte popular în China. Președintele Xi Jinping este cunoscut ca fiind un iubitor al acestui sport și a vorbit despre faptul că este un vis pentru țară să câștige Cupa Mondială. Drept urmare, meciurile din Qatar sunt difuzate de postul național de televiziune CCTV, iar mass-media de stat au încercat să amplifice „prezența" Chinei. Publicația „Global Times” a relatat despre cum produsele fabricate în China „de la autobuze până la aparate de aer condiționat sunt bine reprezentate la eveniment”. De asemenea, canale importante, precum CCTV, au promovat prezența steagurilor chineze la ceremonia de deschidere, precum și faptul că doi urși panda giganți au sosit în Qatar pentru a se „întâlni" cu vizitatorii.

În marile orașe, focarele au dus la închiderea afacerilor neesențiale, iar oamenii au fost îndemnați să își limiteze mișcările. Neavând baruri unde să meargă, fanii „aleg să urmărească meciurile acasă, alături de familiile lor”, scrie BBC. De asemenea, zborurile între Qatar și China sunt foarte puține, împiedicându-i pe cei care vor să urmărească evenimentul pe stadion să se deplaseze la fața locului.

În consecință, mulți chinezi simt o izolare acută urmărind evenimentul din Qatar. O scrisoare deschisă care pune sub semnul întrebării strategia țării „Zero-COVID” și se întreabă dacă China se află „pe aceeași planetă" cu Qatar s-a răspândit rapid pe mesageria mobilă WeChat, înainte de a fi cenzurată.

Pe rețeaua de socializare Weibo, asemănătoare Twitter, curg comentariile telespectatorilor, care spun că vizionarea meciurilor din acest an îi face să se simtă separați de restul lumii.

Autorităţile din oraşul Zhengzhou, situat în centrul Chinei care găzduieşte cea mai mare fabrică de telefoane iPhone din lume, au ordonat măsuri de izolare stricte pentru şase milioane de persoane, după izbucnirea unui focar de COVID-19, care a condus la proteste violente la centrul industrial, relatează AFP.

Sute de muncitori au defilat miercuri în faţa uzinei şi s-au confruntat cu forţe ale poliţiei, înarmate cu bastoane şi îmbrăcate în costume de protecţie albe. Ulterior, autorităţile din Zhengzhou au ordonat o amplă campanie de testare anti-COVID în mai multe cartiere ale oraşului. Aceste cartiere vor fi închise timp de cinci zile, începând de vineri la miezul nopţii.

Locuitorii din centrul oraşului nu mai au voie să părăsească zona fără a avea un test PCR negativ şi permisiunea autorităţilor locale. Aceştia sunt sfătuiţi să nu iasă din case decât dacă este „absolut necesar”.

Aceste măsuri se aplică mai multor cartiere, afectând aproximativ jumătate dintre locuitorii din Zhengzhou. Ele nu acoperă zona fabricii iPhone, unde angajaţii sunt deja supuşi restricţiilor de câteva săptămâni.

Un muncitor a declarat pentru AFP că protestele au început din cauza unei controverse cu privire la valoarea unui bonus promis angajaţilor fabricii, deţinute de gigantul taiwanez Foxconn, principalul subcontractant al Apple. Potrivit acestui muncitor, bonusul ar fi scăzut de la 3.000 la 30 de yuani (de la 400 euro la 4 euro), ceea ce ar fi provocat o mare nemulţumire în rândul personalului.

Mai mulţi angajaţi au protestat, de asemenea, în legătură cu condiţiile de viaţă „haotice” din uzină din cauza restricţiilor anti-COVID, a declarat muncitorul, care a dorit să îşi păstreze anonimatul pentru a evita eventuale represalii.

Foxconn şi-a cerut scuze joi, spunând că o „eroare tehnică” în sistemul său de plată reprezintă motivul pentru problema din jurul bonsului. Grupul a afirmat că „înţelege pe deplin” îngrijorările angajaţilor.

Ministerul chinez al Sănătăţii a anunţat joi un nou număr record de persoane testate pozitiv în 24 de ore - 31.444 de cazuri locale, dintre care 27.517 asimptomatice. Aceste noi cifre sunt mai mari comparativ cu cele 29.317 infecţii locale înregistrate la jumătatea lunii aprilie, când Shanghai - al treilea cel mai populat oraş din lume - era în izolare, iar locuitorii săi reuşeau cu greu să îşi cumpere alimente şi să acceseze serviciile medicale.

