Horoscop de tarot, săptămâna 8 - 14 decembrie 2025: Asul de Spade promite putere și succes

În această săptămână au loc două schimbări planetare. Neptun revine la mersul direct și Mercur intră în Săgetător, astfel că realitatea devine mai mare decât evadarea. Cartea de tarot colectivă pentru toată lumea în această săptămână este Asul de Spade, care promite putere și succes. Asul indică o idee sau ceva care te plasează într-o poziție puternică. Săbiile îți reamintesc că puterea poate fi utilă și dăunătoare, depinde cum o folosești. Alege-ți opțiunile cu înțelepciune săptămâna aceasta.

Berbec

Cartea de tarot a acestei săptămâni pentru Berbec: Cavalerul Baghetelor

Cartea ta de tarot săptămânală este Cavalerul Baghetelor, care înseamnă pasiune și căutare. Săptămâna 8 decembrie scoate la iveală cele mai bune trăsături ale tale. Personalitatea ta asertivă te ajută să realizezi ceea ce îți dorești cu adevărat.

Când te simți copleșit sau descurajat săptămâna aceasta, amintește-ți că asta nu înseamnă că obiectivele tale sunt imposibile. Doar că majoritatea oamenilor nu fac ceea ce este necesar pentru a-i realiza. Trebuie să mergi pe calea mai puțin umblată.

Ascultă Cavalerul Baghetelor; simbolizează pasiunea, curajul și angajamentul din tine, care îți oferă exact ceea ce implică această călătorie. Amintește-ți, pentru a obține ceea ce majoritatea oamenilor nu au, trebuie să faci ceea ce majoritatea oamenilor nu fac. Nu te supăra pe munca grea.

Taur

Cartea de tarot a acestei săptămâni pentru Taur: Pagina Baghetelor, inversată

Nimic în natură nu înflorește tot anul. Și tu vei trece prin suișuri și refluxuri. Cartea ta de tarot săptămânală pentru 8 - 14 decembrie este Pagina Baghetelor inversată, care este despre un blocaj creativ.

S-ar putea să te simți neinspirat săptămâna aceasta. Cartea ta de tarot sugerează că ai putea trece printr-o perioadă de secetă emoțională. Dacă da, nu te teme - treci printr-o incubație emoțională. În curând va veni primăvara și vei dori să te exprimi.

Dacă simți că îți lipsește energia creativă, fă ceea ce faci iarna: îmbracă-te în straturi și caută căldură. În viața ta, acest lucru ar putea părea a fi implementarea a mai mult din ceea ce simți că îți lipsește; ar putea fi joacă sau odihnă. Reîntinerirea și inspirația vor reveni atunci când te vei retrage din lume și îi vei oferi corpului tău timp să se odihnească.

Gemeni

Cartea de tarot a acestei săptămâni pentru Gemeni: Pustnicul

Există un timp pentru toate. Ai avut momentele tale în care ai fost în lumina reflectoarelor și înconjurat de oameni. Însă cartea ta de tarot săptămânală, Pustnicul, îți amintește de frumusețea solitudinii.

Timpul petrecut singur îți oferă daruri pe care nu le poți obține atunci când oamenii te înconjoară. Te poate învăța să te cunoști mai bine și să recunoști lucruri pe care altfel nu le-ai avea. Dacă te temi să fii singur cu gândurile tale, este timpul pentru o schimbare. Săptămâna aceasta, explorează-ți emoțiile mai profund.

Rac

Cartea de tarot a acestei săptămâni pentru Rac: Patru de Pentagrame

Controlul nu este același lucru cu pacea. Cartea ta de tarot săptămânală, Patru de Pentagrame, este despre a te agăța de lucruri, oameni și situații la care trebuie să renunți.

Există o linie subțire între grija conștientă pentru bunurile tale și încercarea de a le controla prea mult. Fă o verificare cu tine însuți săptămâna aceasta. Nu te agăța prea tare de oameni și lucruri de teama de a le pierde.

Leu

Cartea de tarot a acestei săptămâni pentru Leu: Nouă de Pentagrame, inversată

Nouă de Pentagrame inversată îți cere să-ți reevaluezi valorile săptămâna aceasta. Între 8 și 14 decembrie, întreabă-te cum și unde mergi atunci când îți cauți fericirea și împlinirea.

Nouă de Pentagrame, inversată, te avertizează să-ți deschizi ochii la acest semnal grațios și să-ți muți bucuria către ceva care merită cu adevărat. Împlinirea ta este mult mai mare decât un produs pe care îl poți cumpăra sau chiar un stil de viață pe care îl poți trăi. Bucuria trebuie cultivată aici și acum, prin recunoștință. Enumeră pentru ce ești recunoscător, Leu.

Fecioară

Cartea de tarot a acestei săptămâni pentru Fecioară: Zecele de Baghete

Zecele de Baghete este despre sentimentul de a fi suprasolicitat de muncă. Provocările cu care te confrunți devin dovezi ale a ceea ce poți gestiona și ale barierelor pe care le poți depăși. Când te confrunți cu ceva care te face să te simți înfricoșător sau copleșitor săptămâna aceasta, privește înapoi pentru a-ți aminti prin ce ai trecut înainte.

Zece de Baghete dezvăluie capacitatea ta de a persevera și de a îndeplini sarcini complexe. Cu toate acestea, îți amintește și să te odihnești și să nu te suprasoliciți. S-ar putea să fie nevoie să faci ceva și, odată ce faci asta, asigură-te că prioritizezi timpul pentru restaurare.

Balanță

Cartea de tarot a acestei săptămâni pentru Balanță: Moartea

Ești în continuă evoluție. Cartea ta de tarot săptămânală, Moartea, este despre finaluri. Un final îți permite să te oprești, să observi cine devii și ce te modelează.

Săptămâna aceasta, gândește-te ce conținut consumi și cu cine te înveți. Acestea sunt indicatori ai modului în care vei deveni mai mult. Notează dacă ești mulțumit de evaluarea ta și dacă cultivi diferite obiceiuri care ar putea hrăni schimbări care te vor conduce la crearea celei mai bune perechi de sine.

Scorpion

Cartea de tarot a acestei săptămâni pentru Scorpion: Regina de Cupe, inversată

Este timpul să iei legătura cu latura ta emoțională. Regina de Cupe inversată este despre nesiguranță. S-ar putea să simți un dezechilibru sau o dependență excesivă într-o relație săptămâna aceasta. Ai putea căuta siguranță în altcineva, mai degrabă decât în ​​tine însuți.

Adevărul este că te poți simți întreg într-o relație, dar acest lucru vine din a fi mai întâi întreg în tine însuți. Doi oameni destrămați care se unesc nu vă vor face pe amândoi individual întregi.

Săgetător

Cartea de tarot a acestei săptămâni pentru Săgetător: Soarele

Prosperi. Și dacă nu simți încă că prosperi, în curând o vei simți. Cartea de tarot Soarele simbolizează strălucirea, bucuria și succesul și indică o săptămână pozitivă.

Poți implementa limite care te ajută să-ți duci viața înainte și în sus. Ar putea fi să te lași de telefon, să mergi la o plimbare sau să asculți muzică pe care o iubești. Nu este nevoie de atât de mult pe cât crezi pentru a stropi energie înfloritoare.

Capricorn

Cartea de tarot a acestei săptămâni pentru Capricorn: Regina Pentagramelor

Regina Pentagramelor este despre succesul auto-creat, prin îngrijirea lucrurilor cu dragoste maternă. Calitățile tale de a te hrăni nu sunt în zadar, Capricornule. Chiar dacă nu poți vedea asta, fiecare grijă, ureche ascultătoare și sfat pe care îl oferi face diferența.

Deși oamenii s-ar putea să nu comunice asta tot timpul, ești sincer apreciat. Exprimă puterea prin pragmatismul și generozitatea ta. Cine ești creează un loc sigur și stabil pentru ceilalți. Conduci bine oamenii pentru că știu că îți pasă de ei.

Vărsător

Cartea de tarot a acestei săptămâni pentru Vărsător: Turnul, inversat

Când întâmpini probleme și lumea ta se zguduie, în mod firesc poate fi alarmant. Cartea ta de tarot săptămânală pentru 8 - 14 decembrie este Turnul, inversat, care este despre depășirea provocărilor.

Depășirea unei probleme este un semnal de alarmă și poate fi, de asemenea, un dar. Îți poate deschide ochii asupra consecințelor unor obiceiuri sau alegeri și te poate forța să le înfrunți dacă vrei să păstrezi acest stil de viață.

Poate exista o problemă sau o alegere pe care nu o mai poți ignora. Fără îndoială, ar putea fi greu de schimbat, dar acel resentiment pe care îl simți este tocmai motivul pentru care trebuie să o faci, pentru că ceea ce este de cealaltă parte este excelent și merită.

Pești

Cartea de tarot a acestei săptămâni pentru Pești: Spânzuratul

Cartea ta de tarot săptămânală este Spânzuratul, care este despre așteptarea celorlalți. Îți amintește că încetinirea, sacrificiile sau încercarea unei noi perspective sunt uneori necesare pentru a progresa.

Din exterior, în special alegerea ta de a practica gratificarea amânată s-ar putea să nu aibă sens. Oamenii te-ar putea întreba ce faci și de ce. Dar această carte de tarot demonstrează că o schimbare de perspectivă poate schimba totul.

Nu este ușor să fii înțeles greșit, dar nu lăsa acest lucru să te descurajeze. Punctul tău de vedere și calea ta sunt diferite. Orice respingere cu care te confrunți poate fi o confirmare că te afli pe un drum mai puțin umblat și că va merita în cele din urmă, potrivit yourtango.com.

