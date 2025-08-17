Proteste la nivel național în Israel. Demonstranții cer încetarea războiului din Gaza

Manifestanții au fluturat steaguri israeliene și au purtat fotografii ale ostaticilor, în timp ce fluierele, claxoanele și tobele răsunau în toată țara, iar unii protestatari au blocat străzi și autostrăzi, inclusiv ruta principală dintre Ierusalim și Tel Aviv.

„Astăzi, totul se oprește pentru a ne aminti cea mai înaltă valoare: caracterul sacru al vieții”, a declarat Anat Angrest, mama unui ostatic, într-o piață publică din Tel Aviv.

Unele companii și instituții israeliene au anunțat că vor permite angajaților să se alăture protestelor. Școlile, care sunt în vacanța de vară, nu au fost afectate, potrivit Reuters.

O manifestație este programată să aibă loc în Tel Aviv și luni seară.

(sursa: Mediafax)