Spectrul loviturii de stat: Cum a ajuns omul lui Putin să fie perceput drept cel mai mare pericol pentru Kremlin

Imaginea unui Putin relaxat, surprins la bustul gol la pescuit în Siberia, alături de unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi, fostul ministru al Apărării, Serghei Șoigu, a fost publicată de presa de stat de la Moscova în 2024.

Fotografia contrastează puternic cu realitatea actuală: la doar doi ani distanță, fostul partener de vânătoare și pescuit al președintelui se află acum în centrul unui presupus complot de răsturnare a liderului de la Kremlin.

De altfel, relațiile din interiorul elitei ruse par marcate de suspiciune, rivalități și temeri privind stabilitatea regimului de la Moscova.

Ascensiune fulminantă, cădere bruscă

Cariera lui Șoigu a început în 1991, atunci când fostul manager în construcții devenea șeful Ministerului pentru Situații de Urgență. În 2012, el a fost numit ministru al Apărării, în pofida faptului că nu avea experiență militară.

Cu toate acestea, Putin i-a acordat încrederea sa totală, însărcinându-l să transforme armata rusă într-una dintre cele mai puternice din lume.

Șoigu a cultivat imaginea de apropiat al liderului de la Kremlin, apărând frecvent alături de acesta în fotografii surprinse în timpul unor partide de vânătoare și pescuit.

La începerea invaziei Rusiei asupra Ucrainei, în 2022, un Șoigu extrem de încrezător i-ar fi promis lui Putin că va cuceri Kievul în numai trei zile.

Promisiunea nu avea să fie însă îndeplinită, iar războiul de uzură, întins deja pe o perioadă de peste patru ani, a înghițit resurse uriașe și numeroase vieți omenești.

În mai 2024, Șoigu a fost demis din funcția de ministru al Apărării și numit secretar al Consiliului de Securitate al Kremlinului.

Panică la Kremlin

În prezent, un raport al unei agenții europene de informații, ajuns în mâinile presei, îl leagă pe oficialul de rang înalt de „riscul unei lovituri de stat”.

Documentul subliniază influența „semnificativă și continuă” a fostului ministru asupra conducerii din eșaloanele de vârf ale armatei ruse.

Potrivit raportului, de la începutul lunii martie 2026, Kremlinul și Vladimir Putin însuși sunt preocupați atât de posibile scurgeri de informații sensibile, cât și de riscul unui complot sau al unei tentative de lovitură de stat.

Liderul rus ar fi deosebit de precaut în privința utilizării dronelor împotriva sa, într-un posibil atentat orchestrat de membri ai elitei politice ruse.

Temerile legate de o lovitură de stat au fost amplificate luna trecută, după arestarea fostului adjunct al lui Șoigu, Ruslan Țalikov, într-un dosar de corupție.

Arestarea sa este considerată „o încălcare a acordurilor tacite de protecție între elite”, precizează raportul, citat de presa britanică.

Totodată, această arestare ar fi scos la iveală vulnerabilitățile lui Șoigu, „crescând probabilitatea ca el însuși să devină ținta unei anchete judiciare”, mai arată raportul.

Tensiunile interne sunt agravate de penele de internet care au afectat Moscova luna trecută, după adoptarea unor legi ce permit blocarea comunicațiilor mobile, broadband, a telefoniei fixe și a „oricărui alt mijloc de comunicare”.

Restricțiile au vizat în special zonele din jurul obiectivelor militare și de securitate.

Canalul VChK-OGPU, considerat apropiat de serviciile secrete ruse, a citat o sursă potrivit căreia restricțiile „au coincis suspect” cu declanșarea unei anchete care îi vizează „pe cei mai apropiați oameni ai lui Șoigu, dar și pe el însuși”.

Aceeași sursă susține că blocajul internetului a afectat inclusiv sediul Lubianka al FSB, Administrația Prezidențială a Rusiei, Consiliul de Securitate și cartierul de zgârie-nori de lux „Moscow City”.

Unități ale forțelor speciale din cadrul Ministerului Apărării și FSB ar fi fost, de asemenea, vizate de restricții.

Nemulțumire și incertitudine

Surse citate anterior de presa britanică susțin că apropiații lui Putin ar fi pregătiți să-l înlăture de la putere pentru a-și proteja averile.

Invazia Rusiei în Ucraina a dus la o explozie a cheltuielilor de apărare, care au ajuns la 15,5 trilioane de ruble (aproximativ 144 de miliarde de lire sterline), în timp ce prețurile alimentelor au crescut cu 18,6% în doar doi ani.

În același timp, conflictul a intrat într-un impas.

Aproximativ 1,2 milioane de soldați ruși au fost uciși, răniți sau dați dispăruți de la declanșarea invaziei, în urmă cu aproape patru ani, conform estimărilor serviciilor occidentale de informații.

Potrivit acelorași surse, un val neobișnuit de pesimism i-a cuprins inclusiv pe susținătorii cei mai radicali ai lui Putin, tot mai dezamăgiți de evoluția războiului.

Pe fondul temerilor privind o posibilă lovitură de stat, liderul de la Kremlin ar fi devenit tot mai paranoic, retrăgându-se într-un complex subteran și sporind măsurile de securitate.

Potrivit documentului ajuns în mâinile presei, bucătarii, gărzile de corp și fotografii din apropierea lui Putin nu mai au voie să folosească telefoane mobile sau să utilizeze transportul public.

Accesul la președinte presupune acum două niveluri de verificare și un control corporal complet.

Se pare că Putin s-ar ascunde în palatul său de pe faleză din Gelendjik, evaluat la aproximativ un miliard de lire sterline și dotat cu mai multe niveluri subterane.

Raportul de informații, ajuns în posesia „Financial Times”, apare pe fondul unei crize tot mai accentuate la nivelul Kremlinului.

Pe front, Rusia înregistrează doar câștiguri teritoriale limitate, în timp ce atacurile cu drone ucrainene pătrund tot mai adânc pe teritoriul rus.

Duminică, o dronă a lovit un bloc de locuințe dintr-un cartier rezidențial de lux din vestul Moscovei.

În acest context, Putin a fost nevoit să reducă din fastul paradei de Ziua Victoriei. Evenimentul din 9 mai, organizat anual în Piața Roșie pentru a marca victoria asupra Germaniei naziste în Al Doilea Război Mondial, reprezintă unul dintre cele mai importante momente din calendarul rus.

Anul acesta, însă, Ministerul Apărării a anunțat că nu vor fi expuse tancuri, sisteme de rachete și nici nu vor defila cadeți, invocând o „amenințare teroristă” din partea Ucrainei.

Kremlinul se teme că Ucraina ar putea viza repetițiile sau chiar parada propriu-zisă.

Putin urmează să susțină un discurs „foarte important” în cadrul evenimentului, existând temeri că ar putea deveni o țintă. Potrivit presei locale, lunetiști și mitraliori au fost desfășurați pe turnurile din apropierea Kremlinului, care domină Piața Roșie.

În ansamblu, tabloul care se conturează este cel al unui sistem aflat sub presiune multiplă: militară, economică și politică. Deși nu există confirmări clare ale unui complot iminent, acumularea acestor semnale indică o creștere a fragilității interne.

Pentru moment, regimul de la Kremlin rămâne solid în aparență. Dinamica din interiorul elitei și evoluțiile de pe front sugerează însă că echilibrul de putere devine tot mai dificil de menținut pe termen lung.





