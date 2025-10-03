Rabinul-șef din Marea Britanie a condamnat atacul de la sinagoga din Manchester

Șeful rabin din Marea Britanie, Sir Ephraim Mirvis a notat, pe X, despre incident: „Aceasta este ziua pe care am sperat că nu o vom vedea niciodată, dar pe care, în adâncul sufletului, știam că va veni. De atâta timp am fost martorii unui val neobosit de ură împotriva evreilor pe străzile noastre, în campusuri, pe rețelele de socializare și în alte părți – acesta este rezultatul tragic”.

Mirvis a subliniat că acest atac nu reprezintă doar un atac asupra comunității evreiești, ci și asupra „fundamentelor umanității și valorilor de compasiune, demnitate și respect pe care le împărtășim cu toții”.

Un atacator a intrat cu mașina în oameni în fața unei sinagogi joi, în Manchester, și apoi a început să-i înjunghie, ucigând doi oameni și rănind grav trei. Poliția a catalogat atacul drept unul terorist.

El a fost împușcat mortal de forțele de ordine la scurt timp după incident, deoarece exista suspiciunea că purta un dispozitiv exploziv.

Poliția a confirmat că atacatorul, identificat drept Jihad al Shamie, în vârstă de 35 de ani, era cetățean britanic de origine siriană, sosit în Regatul Unit în copilărie și naturalizat în 2006.

(sursa: Mediafax)