Racheta Oreshnik schimbă calculele Europei. Arma poate lovi capitale europene în câteva minute

Capabilă să atingă viteze de peste Mach 10 și să transporte focoase nucleare sau convenționale, racheta este prezentată de Kremlin drept aproape imposibil de interceptat și capabilă să lovească rapid aproape orice punct din Europa, titrează Euronews.

Potrivit analiștilor militari occidentali, Oreshnik este o rachetă balistică cu rază intermediară derivată probabil din sistemul rusesc RS-26 Rubezh. Racheta poate atinge viteze estimate între Mach 10 și Mach 11, adică peste 12.000 km/h, și are o rază care ar putea varia între 1.000 și 5.500 de kilometri. Asta înseamnă că, teoretic, orașe precum Berlin, Paris, Londra sau Varșovia ar putea fi lovite în câteva minute dacă racheta ar fi lansată din Rusia sau din Belarus.

Vladimir Putin a descris Oreshnik drept o armă de ultimă generație capabilă să evite sistemele moderne de apărare antiaeriană. Mai mulți experți occidentali confirmă că interceptarea unei astfel de rachete este extrem de dificilă din cauza vitezei foarte mari și a timpului redus de reacție. Totuși, specialiștii spun că Oreshnik nu este o superarmă invincibilă.Prima utilizare cunoscută a rachetei a avut loc în 2024, într-un atac asupra orașului ucrainean Dnipro.

Potrivit experților de la CSIS, a fost probabil prima utilizare în luptă a unei rachete balistice cu focoase multiple independente de tip MIRV. În ultimele zile, Moscova a confirmat din nou utilizarea Oreshnik în bombardamente asupra Kievului, ceea ce a provocat reacții dure din partea liderilor europeni. Cancelarul german Friedrich Merz a vorbit despre „o escaladare periculoasă”, iar președintele francez Emmanuel Macron a condamnat atacurile asupra civililor.

Una dintre cele mai mari temeri ale NATO este legată de desfășurarea sistemelor Oreshnik în Belarus. Imagini din satelit analizate de cercetători americani arată că Rusia pregătește baze speciale pentru aceste rachete pe teritoriul belarus. Mutarea este considerată una dintre cele mai importante repoziționări nucleare rusești din Europa de după Războiul Rece. Dacă sunt lansate din Belarus, rachetele ar putea reduce și mai mult timpul de reacție al capitalelor europene.

Tensiunile provocate de Oreshnik determină deja schimbări majore în strategia de apărare europeană. Germania a anunțat un buget militar record de peste 108 miliarde de euro pentru 2026, iar startupul anglo-german Hypersonica a testat recent prima rachetă hipersonică europeană dezvoltată independent.

În paralel, NATO investește masiv în sisteme de interceptare și în tehnologii capabile să detecteze mai rapid arme hipersonice. Mai mulți analiști spun că scopul principal al Oreshnik nu este neapărat utilizarea sa efectivă, ci efectul psihologic și strategic. Racheta transmite mesajul că Rusia poate amenința rapid infrastructura și capitalele europene într-un moment în care războiul din Ucraina intră într-o nouă fază de escaladare.

