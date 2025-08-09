Rafael Nadal a devenit tată pentru a doua oară

Noul născut, un băieţel care a primit numele Miquel, are un frate mai mare, Rafael, care a venit pe lume în octombrie 2022, aminteşte mass-media spaniolă.



Nadal, soţia sa şi bebeluşul au părăsit sâmbătă centrul medical, care a fost vizitat începând de joi de apropiaţii cuplului, pentru a vedea copilul şi a-i felicita pe cei doi soţi.



Numele Miquel este un omagiu adus tatălui lui Mery, care a decedat în aprilie 2023, la vârsta de 63 de ani, după o lungă maladie.



Rafa Nadal s-a căsătorit cu Mery Perello pe 19 octombrie 2019, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Sa Fortalesa, o proprietate aflată în oraşul Pollença de pe insula Mallorca.

