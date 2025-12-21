Război în Ucraina: Atac masiv al forțelor ruse în mai multe regiuni. Câțiva civili au fost uciși și răniți

În timpul nopții, armata rusă a folosit o rachetă balistică Iskander-M, lansată din regiunea Rostov, alături de 97 de drone trimise din Millerovo, Kursk, Orel, Primorsko-Akhtarsk și din Crimeea aflată sub ocupație rusă.

Datele au fost transmise de Forțele Aeriene ale Ucrainei, scrie Kyiv Independent.

Sistemele de apărare aeriană și unitățile de război electronic ale Ucrainei au doborât 75 de drone. Alte 19 au lovit opt obiective, iar fragmentele rezultate au ajuns într-o altă zonă.

În partea de nord-est a regiunii Harkov, bombardamentele rusești cu bombe aeriene ghidate de tip KAB și drone au dus la moartea a două persoane și la rănirea altor două.

Informația a fost confirmată de guvernatorul Oleh Syniehubov. Atacurile au produs distrugeri la șapte locuințe private, la un bloc de locuințe și la un centru de agrement din mai multe localități.



În regiunea Donețk, situată în estul țării, o persoană a murit, iar patru au suferit răni în urma loviturilor rusești, potrivit guvernatorului Vadym Filashkin.

Trei clădiri administrative și unsprezece case au suferit avarii în mai multe zone ale regiunii.

În sudul regiunii Odesa, forțele ruse au desfășurat un nou atac de amploare asupra infrastructurii civile. Au fost vizate transportul, zona portuară și obiective industriale.

Incendiile și distrugerile materiale au fost foarte puternice, însă nu s-au înregistrat victime, conform guvernatorului Oleh Kiper.



În regiunea Herson, guvernatorul Oleksandr Prokudin a anunțat rănirea a șapte persoane. Patru blocuri de locuințe și trei case private au fost afectate.

O clădire administrativă, o conductă de gaz și un autoturism au fost distruse complet.

În sud-estul regiunii Zaporojia, atacurile rusești au dus la decesul unei persoane și la rănirea altor patru, a transmis guvernatorul Ivan Fedorov.

Autoritățile au înregistrat 33 de situații cu pagube la locuințe, vehicule și infrastructură.

În vestul regiunii Rivne, aflată la mare distanță de linia frontului, infrastructura civilă a fost, de asemenea, lovită. Un muncitor a suferit o rană minoră și a primit îngrijiri medicale la fața locului.



În sudul regiunii Mykolaiv, un atac cu bombe aeriene ghidate KAB a rănit un bărbat și a provocat avarii unui depozit cu ajutoare umanitare. Informația a fost confirmată de guvernatorul Vitalii Kim.