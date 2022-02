Totodată, reprezentanți ai Armatei ucrainiene susțin că, în estul țării, au fost distruse mai multe tancuri rusești, fapt ce arată că Rusia a început și invazia terestră.

Armata rusă a negat afirmațiile, a informat joi agenția de știri de stat TASS.

Air raid sirens all over Kiev now as fighter jets fly over the capital.



Ukraine is under attack.#UkraineRussiaCrisis pic.twitter.com/vTEFya855Q