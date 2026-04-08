Război în Iran: Congresmenii democrați cer suspendarea din funcție a președintelui Donald Trump

Peste un sfert dintre democrații din Congresul SUA au solicitat demiterea liderului american și au pus sub semnul întrebării capacitatea sa de exercitare a funcției prezidențiale, după ce acesta a amenințat că va distruge „o întreagă civilizație” în Iran, potrivit The Guardian.

Congresmenii democrați invocă al 25-lea amendament din Constituție

Circa 20 de congresameni democrați ai Congresului SUA au cerut cabinetului Dnald Trump să invoce al 25-lea amendament la Constituție pentru a-l destitui.

Duminică, Donald Trump a generat controverse după o postare pe Truth Social, în care avertiza Iranul să deschidă Strâmtoarea Ormuz.

„Deschideți naibii strâmtoarea, ticăloșilor nebuni, sau veți trăi în Iad”, a scris Trump pe Truth Social. El a continuat marți, insistând că „o întreagă civilizație va muri în această seară” dacă Teheranul nu va da curs ultimatumului său și nu va accepta redeschiderea strâmtorii Ormuz.

„După ce a bombardat o școală și a masacrat fete tinere, criminalul de război de la Casa Albă amenință cu genocidul. E timpul să invocăm al 25-lea amendament. Acest maniac trebuie demis din funcție”, a scris, pe X, Rashida Tlaib, din Michigan.

Ilhan Omar din Minnesota a scris că Trump este un „nebun dezlănțuit” și a spus: „Când vor avea curaj colegii mei republicani să-l demită din funcție?”.

Yassamin Ansari, singura democrată irano-americană din Congres, a declarat pentru The Guardian că este îngrijorată de lipsa de reacție a republicanilor în privința amenințărilor făcute de Trump în ultima perioadă.

„Sunt devastată și îngrozită de lipsa de acțiune din partea cabinetului Trump și a republicanilor din Congres, care stau cu mâinile în sân în timp ce Donald Trump amenință cu genocidul, cu crime de război și, practic, vorbește de parcă ar intenționa să folosească o armă nucleară în Iran”, a spus Ansari pentru sursa citată.

În timp ce Trump a lansat amenințări care vizează inclusiv infrastructura civilă din Iran, puțini republicani au venit cu o reacție sau și-au exprimat dezacordul. Cei mai mulți membri ai partidului susțin războiul.

Joe Biden și războiul din Ucraina

Amenințările lui Trump, dar și declarațiile sale contradictorii au generat ipoteza ca el să sufere de declin cognitiv, așa cum și republicanii au acuzat ani de zile că fostul președinte democrat Joe Biden se afla în declin cognitiv, în contextul războiului din Ucraina și a declarațiilor conroversate.

Sănătatea mentală și fizică a lui joe Biden a fost un subiect spinos timp de ani de zile la Washington. Trump și alți republicani l-au batjocorit ca fiind senil, iar Casa Albă a alimenta speculațiile prin limitarea aparițiilor publice ale lui Biden, potrivt The Guardian.

În acest sens, comportamentul republicanului Donald Trump ridică întrebarea: Ce lecții au fost învățate?

Kurt Bardella, comentator politic și colaborator al rețelei NewsNation, subliniază că este nevoie de o atenție sporită în cazul lui Donald Trump, având în vedere vârsta înaintată.

„Dacă e să tragem o concluzie din ceea ce s-a întâmplat cu Joe Biden, ar trebui ca acest lucru să sporească de fapt nivelul de atenție cu care îl urmărim pe cineva ca Donald Trump. Sincer, orice persoană de peste 80 de ani care ocupă o funcție publică în acest moment ar trebui să fie supusă unei atenții sporite. (…) Dacă se dovedește că aflăm mai târziu că acesta era cineva care suferea de demență sau de o afecțiune mentală care a dus la deteriorarea stării sale și îi permitem să poarte un război literal împotriva unei întregi civilizații, nimeni nu ar trebui să se simtă bine în legătură cu asta”, a spus Bardella, potrivit The Guardian.

Starea mentală a lui Donald Trump este și mai controversată. El însuși a susținut de mai multe ori că a „trecut cu brio” teste cognitive pe care niciun alt președinte nu le-ar fi putut trece.

Galston, cercetător principal în studii de guvernanță la think-tank-ul Brookings Institution din Washington, a subliniat: „Este cu siguranță corect ca un partid care a pus la îndoială competența cognitivă a președintelui celuilalt partid (Joe Biden – n.r.) să fie supus acum aceluiași tip de întrebări. Dacă se dovedește că, în culise, membrii de rang înalt ai administrației Trump sunt conștienți de orice distorsiune mentală sau incapacitate din partea președintelui, istoria nu îi va trata cu blândețe”.

Cel de-al 25-lea Amendament la Constituția SUA prevede o procedură prin care vicepreședintele și o majoritate a membrilor Cabinetului pot declara că președintele țării este inapt să-și exercite funcția. Acest lucru ar putea duce la demiterea acestuia.

Amendamentul a fost adăugat la Constituție în urma asasinării președintelui John F. Kennedy în 1963 și a fost creat pentru a clarifica regulile de înlocuire a unui președinte decedat sau incapabil să-și exercite funcția.