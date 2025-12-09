Război pe miliarde la Hollywood! Netflix și Paramount își dispută cu furie imperiul Warner Bros

Tranzacția care poate reconfigura întreaga industrie globală de entertainment a intrat în faza decisivă. Netflix și Paramount se luptă pentru controlul Warner Bros Discovery, într-un moment în care presiunile financiare, ascensiunea streaming-ului și avertismentele politice sporesc tensiunea în jurul unui posibil megadeal.

Warner Bros Discovery (WBD) se află în centrul uneia dintre cele mai aprinse confruntări ale industriei de media, pe fondul tranziției accelerate către streaming. Netflix și Paramount își dispută controlul gigantului hollywoodian, într-o competiție cu miză strategică uriașă, marcată de probleme financiare, reacții politice și potențiale schimbări masive în peisajul global al divertismentului, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România.

Conglomeratul, care reunește branduri precum studiourile Warner Bros, HBO, Discovery, CNN și DC Comics, este un activ râvnit de giganții industriei. Istoria recentă a companiei, însă, este una tumultoasă: cumpărată de AT&T în 2018 și vândută ulterior către Discovery, WBD a ajuns acum în centrul unui proces complex de achiziție, unde Paramount Skydance, Comcast și Netflix au făcut jocurile grele.

Cu datorii masive și profitabilitate modestă comparativ cu rivalii din streaming, WBD și-a ales direcția: vânzarea. Compania a raportat venituri de 37,9 miliarde de dolari și o marjă operațională de doar 4,6%, mult sub Netflix – care a înregistrat 43,3 miliarde de dolari venituri și o marjă de 29,1%. În plus, datoriile WBD, de 29,2 miliarde de dolari, sunt aproape de patru ori mai mari decât cele ale Netflix, situate la 7,76 miliarde.

Divergența dintre cinematografie și streaming se vede și în evoluția bursieră. În timp ce acțiunile WBD au scăzut cu 64,8% din martie 2021, Netflix a oferit acționarilor un randament de 86,9%. Interesant este că, în ultima lună, dinamica s-a inversat: Netflix a pierdut 13,6%, iar WBD a crescut cu 18,5%.

Netflix părea câștigător – până când Paramount a declanșat „contraatacul ostil”

Vineri, Netflix părea să fi încheiat tranzacția: o ofertă de 27,75 dolari/acțiune, dintre care 23,25 dolari cash și 4,5 dolari în acțiuni Netflix, plus preluarea unei datorii de 10,7 miliarde. Planul prevedea și separarea unor divizii înainte de preluare.

Numai că Paramount Skydance a revenit luni cu o ofertă-surpriză, „ostilă”, de 30 dolari/acțiune, adresată direct acționarilor și vizând întregul conglomerat.

Situația s-a complicat și mai mult după intervenția președintelui Trump, care „a răcorit entuziasmul” privind achiziția de către Netflix, deși a lăudat conducerea companiei. Criticile au vizat „cota de piață, care ar putea fi o problemă”, alimentând îndoielile privind aprobarea autorităților antitrust.

În mod rar, democrații și republicanii s-au aliat împotriva tranzacției. Senatoarea Elizabeth Warren avertizează asupra unor „prețuri mai ridicate, mai puține opțiuni pentru ce si cum privește consumatorul și risc pentru slujbele unor cetățeni americani”, în timp ce republicanul Mike Lee susține că tranzacția „ar trebui să alarmeze agențiile antitrust din toată lumea”.

Un colos care ar domina streamingul global

Combinarea Netflix cu activele Warner Bros Discovery ar crea un gigant fără precedent. Netflix ar prelua studiourile de film, însă ar separa CNN și TNT înainte de finalizarea tranzacției. Beneficiile sunt evidente: acces la unele dintre cele mai puternice studiouri de producție și integrarea conținutului HBO, ceea ce ar oferi Netflix o superioritate masivă față de Disney+, Apple TV, Paramount+ și Amazon Prime Video.

„Apetitul Netflix pentru această tranzacție este ușor de înțeles: pe de o parte ar dobândi acces la active care pot produce conținut de calitate, pe care l-ar putea distribui celor peste 300 de milioane de utilizatori ai platformei, pe de altă parte, prin HBO, ar domina piața de streaming, trecând mult în fața rivalilor Disney, Apple TV, Paramount sau Prime oferit de Amazon”, punctează Claudiu Cazacu.

Pe de altă parte, temerile privind creșterile de prețuri la abonamente persistă. Specialiștii avertizează că suma oferită pentru WBD este atât de mare încât viitoarele venituri ar trebui să compenseze prin majorări ale tarifelor.

Industria cinematografică trage un semnal de alarmă

Cinematografele se tem că o astfel de tranzacție ar accelera declinul filmelor pe marele ecran. Liderul Cinema United avertizează că Netflix „se bazează mai mult pe producții TV decât pe filme pentru cinematografe”, ceea ce ar duce la pierderi de locuri de muncă și eventuale închideri de săli. Anterior, Netflix s-a declarat nemulțumit de fereastra de exclusivitate de până la 90 de zile pentru filmele din cinema, ceea ce ridică semne de întrebare pentru proiecțiile viitoare.

Impactul s-a văzut imediat pe bursă: acțiunile Imax, AMC, Cinemark și Reading International au scăzut vineri între 1,4% și 8%. Luni, însă, ele au revenit, pe fondul reevaluării șanselor ca tranzacția să fie finalizată.

Paramount vs. Netflix: actul decisiv

Oferta Paramount, de 30 de dolari/acțiune cash, a fost bine primită de investitorii din domeniul cinematografiei. Cinemark a crescut cu 7,1%, iar Imax cu 7,8% luni, după pierderile de vineri. Paramount estimează că ar putea închide tranzacția în 12 luni, sub cele 18 luni necesare Netflix.

Relația apropiată dintre președintele SUA și familia Ellison, proprietarii Paramount, ar putea înclina balanța în favoarea acestora. În plus, finanțarea include capital din Qatar, Arabia Saudită și Abu Dhabi, prin intermediul firmei Affinity, controlată de ginerele președintelui.

„Care va fi viitorul tranzacției? Acționarii WBD pot decide să participe la oferta Paramount, care estimează că ar putea primi aprobarea autorităților și închide operațiunea în 12 luni, față de 18 luni în varianta Netflix. Pe de altă parte, apropierea dintre președintele SUA și familia Ellison, care deține Paramount, s-ar traduce într-o șansă mai ridicată pentru acordul antitrust în scenariul preluării de către Paramount. În plus, firma Affinity a ginerelui președintelui participă la finanțare, alături de fonduri suverane din Qatar, Arabia Saudită și Abu Dhabi”, subliniază consultantul de strategie XTB România.

Unii analiști consideră că oferta Netflix ar putea fi, de fapt, o strategie de a bloca consolidarea Paramount cu WBD — un scenariu care ar crea un competitor puternic în piață. Dacă Netflix nu dorește cu adevărat să închidă tranzacția, rămâne întrebarea: va reveni cu o ofertă și mai mare?