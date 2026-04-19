Reacție incredibilă: O femeie a aruncat un milion de dolari de la balcon

Reacție incredibilă: O femeie a aruncat un milion de dolari de la balcon

de Redacția Jurnalul    |    19 Apr 2026   •   18:40
Reacție incredibilă: O femeie a aruncat un milion de dolari de la balcon
Sursa foto: O femeie din China a aruncat un milion de dolari de la balcon.

O femeie a aruncat un milion de dolari pe balconul apartamentului său, într-o criză emoțională puternică.

Aceasta locuiește într-un cartier rezidențial din Shantou, China. Trecătorii au observat bancnotele căzând de la etaj și s-au grăbit să le adune de pe stradă.

Autoritățile locale au intervenit însă rapid pentru a gestiona situația și au confirmat ulterior că o parte dintre aceștia au returnat banii găsiți.

De ce a aruncat femeia banii?

De asemenea, oficialii au precizat că bancnotele erau autentice.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, femeia ar fi avut o reacție puternică după ce a aflat că o persoană apropiată suferă de o boală gravă.

Femeii i s-a acordat ajutr medical iar banii au fost recuperați și returnați acesteia, potrivit observatornews.ro.

