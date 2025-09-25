Regele Felipe al Spaniei a îndemnat Israelul să „oprească masacrul și actele abominabile” din Gaza

Regele Felipe al Spaniei a implorat Israelul să „oprească masacrul” și să pună capăt „actelor sale abominabile” din Gaza, într-un discurs neobișnuit de direct și puternic adresat Adunării Generale a ONU, în care a apărat și rolul ONU într-o lume din ce în ce mai „frenetică și scăpată de sub control”.

Deși monarhul a avut grijă să nu folosească cuvântul „genocid” – un termen folosit deja de prim-ministrul țării , Pedro Sánchez, care își exprima deschis opiniile – el a spus că Spania și alții nu reușesc să înțeleagă acțiunile Israelului în Gaza.

„Nu putem păstra tăcerea, nici nu ne uităm în altă parte, atunci când ne confruntăm cu atâtea devastări, cu bombardamente – chiar și asupra spitalelor, școlilor și locurilor de refugiu – sau cu atâtea morți în rândul populației civile, sau cu foametea și strămutarea forțată a sute de mii de oameni – în ce scop?”, a spus el miercuri.

„Acestea sunt acte abominabile, exact opusul a tot ceea ce reprezintă acest forum. Ele îmbolnăvesc conștiința umană și fac de rușine întreaga comunitate internațională.”

Relațiile diplomatice dintre Spania și Israel s-au deteriorat ca urmare a ofensivei din Gaza, Madridul introducând mai multe măsuri, inclusiv un embargou asupra armelor, iar Sánchez acuzând guvernul lui Benjamin Netanyahu de „exterminarea unui popor lipsit de apărare” prin bombardarea spitalelor și „uciderea de băieți și fete nevinovate din cauza foamei”.

Israelul a răspuns acuzând Spania că desfășoară „un atac continuu anti-Israel și antisemit” și interzicând intrarea a doi membri ai cabinetului lui Sánchez.

Regele Felipe a spus că Spania este mândră de istoria sa evreiască sefardă și că a introdus legea din 2015 care a acordat cetățenia spaniolă descendenților evreilor care au fost expulzați în 1492.

„De aceea ne este atât de greu să înțelegem ce face guvernul israelian în Fâșia Gaza și de ce ne doare atât de mult”, a spus el. „De aceea strigăm, de aceea implorăm și de aceea cerem: opriți acest masacru acum. Gata cu morțile în numele unui popor atât de bătrân și înțelept, care a suferit atât de mult de-a lungul istoriei.”

Referințele sale la moștenirea sefardă au reflectat pe cele ale ministerului spaniol de externe, care a subliniat anterior trecutul evreiesc al Spaniei atunci când s-a confruntat cu ceea ce a numit acuzații „false și calomnioase” de antisemitism din partea guvernului israelian.

Regele a mai spus că Spania a „condamnat cu fermitate terorismul abominabil al Hamas și, în special, masacrul brutal din 7 octombrie 2023” și că Israelul are datoria de a respecta dreptul internațional umanitar în Gaza și Cisiordania.

El a cerut ca ajutorul umanitar să fie primit în Gaza, un armistițiu și ca Hamas să-i elibereze imediat pe ostaticii „pe care continuă să-i țină cu atâta cruzime”. Felipe a spus că comunitatea internațională trebuie să insiste asupra soluției cu două state, adăugând că recunoașterea diplomatică tot mai mare a statului Palestina ar trebui să contribuie la asigurarea unei păci regionale „juste și definitive”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)