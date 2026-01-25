Regimul de la Tiraspol, mai nesustenabil economic pe fondul crizei gazelor

Potrivit expertului WatchDog, Eugen Muravschi, industria din stânga Nistrului și-a redus drastic activitatea, iar centrala de la MGRES nu mai livrează energie electrică malului drept al Nistrului, fapt ce a diminuat semnificativ una dintre principalele surse de venit ale administrației de la Tiraspol, transmite stiri.md.

Expertul a explicat că, deși regiunea separatistă beneficiază în continuare de livrări de gaze din Europa, achitate prin intermediari de către Rusia, acestea nu mai pot susține funcționarea economiei la nivelul anterior.

„Regimul începe să devină nesustenabil din punct de vedere economic. Chiar dacă au livrări de gaz din Europa, plătite de Rusia, dar activitatea lor industrială s-a diminuat considerabil. Respectiv, veniturile din așa-zisele impozite au scăzut. Veniturile pe care le aveau din vânzările de electricitate către malul drept al Nistrului au scăzut. Economic, regimul din regiunea transnistreană este foarte șubred”, a declarat expertul în energetică al comunității WatchDog, Eugen Muravschi, în cadrul emisiunii „Spațiul Public” de la Radio Moldova.

Problemele economice, insuficente pentru a provoca prăbușirea regimului

Totodată, fostul vicepremier pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea, susține că dificultățile economice, chiar și în forma lor acută, nu sunt suficiente pentru a provoca prăbușirea unui regim autoritar. Potrivit lui Flenchea, regimul de la Tiraspol se va menține atât timp cât elitele economice continuă să beneficieze de surse de venit.

„Oricât de dificilă ar fi situația economică, oricâte companii ar falimenta, oricâți oameni din stânga Nistrului nu ar veni zilnic la Chișinău să lucreze, atât timp cât mai există surse de venit pentru patronii companiei Sheriff și ele există în continuare, ei vor sta acolo și vor face bani. Acolo dacă închizi cinci oameni mai vocali, toată lumea va închide gura în fața tuturor dificultăților economice. Adică, dificultățile economice în sine, nu duc la căderea regimurilor autoritare”, a explicat ex-vicepremierul pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea.

Recent, pretinșii lideri de la Tiraspol au anunțat prelungirea stării de urgență în economia regiunii transnistrene până la 15 februarie 2026. Decizia este motivată de dificultățile persistente în aprovizionarea cu gaz, precum și de deteriorarea continuă a indicatorilor socio-economici din regiune.