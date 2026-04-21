Elisabeta a II-a ar fi împlinit azi 100 de ani. Portretul unei legende la patru ani de la dispariție

Expoziția „Viața ei cu stil", deschisă la King's Gallery din apropierea Palatului Buckingham, a dat startul celebrărilor. Biletele sunt epuizate până la jumătatea lunii iulie, notează tf1info.fr.

Charles al III-lea a vizitat expoziția luni seară, dând startul oficial la două zile de evenimente dedicate centenarului mamei sale.

Conform barometrului YouGov, Elisabeta a II-a rămâne cea mai apreciată personalitate publică din Regatul Unit, cu 79% opinii favorabile. Ea o devansează pe prințesa Kate, cu 74%, și pe prințul William, cu 75%. Regele Charles al III-lea se află abia pe locul nouă, cu 47% opinii pozitive.

La patru ani de la dispariție, rafturile cu suveniruri dedicate reginei nu s-au golit. Magazinele oficiale ale familiei Windsor continuă să lanseze noi colecții, ale căror profituri merg spre restaurarea patrimoniului regal.

Expoziția de la King's Gallery reconstituie șapte decenii de domnie prin prisma ținutelor regale. Garderoba Elisabetei a II-a a fost un instrument diplomatic rafinat.

„Nouă oameni din zece s-au născut după urcarea ei pe tron", nota Washington Post la moartea sa. Fiica națiunii britanice a ajuns să fie considerată bunica lumii — o figură a cărei popularitate a depășit granițele regatului și ale Commonwealth-ului.

Centenarul nu este lipsit de controverse. Fostul prinț Andrew, prezentat multă vreme drept fiul preferat al reginei, a devenit în februarie primul membru al familiei regale arestat în ultimele patru secole. Bărbatul este suspectat că a transmis documente confidențiale pedofilului american Jeffrey Epstein. Presa britanică se întreabă ce știa regina despre acuzațiile aduse fiului său, fără a găsi răspuns. Între timp, Oxford Dictionary of National Biography a modificat intrarea dedicată Elisabetei a II-a, precizând că aceasta „a comis câteva greșeli, în special în ceea ce privește familia sa".

Palatul Buckingham a comandat istoricului Anna Keay o biografie oficială a reginei. Aceasta va putea consulta documente personale și va realiza interviuri de obicei inaccesibile. Publicarea sa ar putea pune capăt unor secrete foarte bine păstrate despre una dintre cele mai enigmatice figuri ale secolului XX.

