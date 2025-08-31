Represiunea talibanilor împotriva femeilor. Autoritățile de la Kabul au ordonat închiderea saloanelor clandestine de înfrumusețare

Talibanii au lansat o nouă campanie de represiune împotriva femeilor din Afganistan, vizând de această dată saloanele de înfrumusețare care funcționează în secret.

Deși toate saloanele au fost închise oficial în august 2023, decizie care a dus la dispariția a 12.000 de afaceri și la pierderea a peste 50.000 de locuri de muncă pentru femei, multe dintre ele au continuat să funcționeze pe ascuns, fiind pentru multe familii singura sursă de venit.

Conducerea talibană a transmis liderilor comunităților locale și bătrânilor să identifice aceste afaceri și să le raporteze poliției „pentru promovarea virtuții și prevenirea viciului”.

Femeile care au continuat să muncească ilegal spun că au făcut-o din disperare.

Frestha, o mamă de 38 de ani, a mărturisit că și-a ținut deschis salonul, în pofida riscurilor, pentru a-și întreține familia.

„Eram singura care aducea bani în casă. Când o femeie se uita în oglindă și zâmbea, fericirea ei devenea și a mea. Acum nu cred că mai pot continua, dar nici nu am altă soluție”, a spus ea.