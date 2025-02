„Republica Moldova a reuşit să facă faţă unui şantaj energetic dur din partea Rusiei”

Acesta a participat la un eveniment dedicat explorării oportunităţilor de colaborare şi relaţiilor economice dintre România şi Republica Moldova, organizat de Agenţia de Investiţii din Moldova.



Diplomatul a spus că, în prezent, Republica Moldova importă gaze naturale de pe piaţa Uniunii Europene, inclusiv din România, prin gazoductul Iaşi-Ungheni-Chişinău şi gazoductul Transbalcanic.



"'Dacă România nu făcea lucrările tehnice necesare, nu am fi avut această alternativă nici în ziua de azi. Pentru că România ne-a dat acest răgaz, Uniunea Europeană a venit, între timp, în ajutorul nostru cu un pachet impunător de asistenţă, de 310 de milioane euro, dintre care 60 de milioane euro vor fi acordate regiunii Transnistrene. La acest moment am făcut faţă acestei acestei crize, acestui şantaj", a menţionat ambasadorul Victor Chirilă.



Potrivit acestuia, Republica Moldova trebuie să investească în reţelele energetice, în special cele cu România, să construiască mai multe linii de înaltă tensiune. "Una dintre acestea, Isaccea-Vulcăneşti-Chişinău, este construită în proporţie de 50% şi sperăm să fie dată în exploatare până la sfârşitul anului. Ea ne va permite să importăm direct energie electrică din România, evitând Ucraina, unde este război, şi evitând regiunea Transnistreană, care oricând poate să închidă această linie de înaltă tensiune", a precizat ambasadorul moldovean.



El a mai arătat că Republica Moldova are în vedere construirea a două noi linii de înaltă tensiune, Bălţi-Suceava şi Străşeni-Gutinaş.



Pentru proiectul Bălţi-Suceava există deja fondurile necesare. "Ieri a fost semnat un acord prin care Uniunea Europeană ne-a acordat 15 milioane de euro grant. Necesarul se ridică, însă, la 77 de milioane de euro. Alte 30 de milioane de euro vor fi oferite de Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare", a precizat oficialul moldovean.



Linia de înaltă tensiune Străşeni-Gutinaş ar putea fi construită cu asistenţă financiară USAID (Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională).



"România a devenit în ultimii trei ani garantul securităţii noastre energetice şi garantul securităţii noastre naţionale, în general. Prin acest nou statut al României, ne dorim să atragem şi mai multe investiţii în Republica Moldova, din România", a declarat ambasadorul Victor Chirilă.



El a amintit că un proiect de acord, aflat pe masa ambelor guverne, prevede preluarea de către un consorţiu din România a reţelelor de distribuţie electrică din nordul Republicii Moldova.



Diplomatul de la Chişinău a mai afirmat că România ar putea să investească şi în alte sectoare ale Republicii Moldova, cum ar fi industria prelucrătoare, IT sau industria alimentară.



"A fost şi o iniţiativă de a crea un fond de garantare a investiţiilor româneşti în Republica Moldova, dar au intervenit problemele bugetare, fiscale în România. Ulterior, s-a venit cu ideea de a invita la acest proiect şi Germania, şi Uniunea Europeană. Pentru a încuraja investiţiile în Republica Moldova, care este considerată o zonă de risc din cauza războiului din Ucraina, este necesar un astfel de fond de garantare a investiţiilor", a mai spus ambasadorul Victor Chirilă. AGERPRES