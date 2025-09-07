Republicanii din Congresul SUA înființează o comisie pentru investigarea Asaltului de la Capitoliu

Noua comisie, condusă de deputatul republican de Georgia, Barry Loudermilk, este prezentată de susținătorii săi drept un răspuns la majoritatea parlamentară democrată din mandatul lui Joe Biden și care a recomandat începerea urmăririi penale împotriva președintelui Donald Trump, acuzat de incitare la insurecție și complot împotriva statului, potrivit AFP.

Republicanii spun că prima anchetă a fost „prea partizană” și intenționează să prezinte o versiune diferită a evenimentelor. Barry Loudermilk, un susținător al lui Donald Trump, a descris ziua de 6 ianuarie drept o „zi a iubirii” și un „exces de afecțiune” față de acesta, în primul său mandat.

Înființarea acestei comisii are loc în contextul revenirii lui Donald Trump la Casa Albă și a majorității republicane în Congres. Printre primele sale decizii după învestire, președintele a grațiat toți participanții la asalt, invocând o „gravă nedreptate națională”.

Asaltul de la Capitoliu a avut loc în contextul pierderii alegerilor pentru un al doilea mandat la Casa Albă a lui Donald Trump. Acesta a acuzat mereu că alegerile au fost falsificate de democrați.