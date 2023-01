În interiorul localului se aflau sute de invitați care petreceau noaptea dintre ani.

"Clubul de noapte Freestyler din Belgrad s-a scufundat în noaptea de Anul Nou", a anunțat jurnalistul sportiv Sam Street, pe Twitter.

Clubul este parțial scufundat și ar putea fi luat de apă.

