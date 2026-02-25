„Salvați această țară”: Robert De Niro, discurs vehement împotriva lui Trump

Actorul Robert De Niro, recunoscut pentru poziția sa critică constantă față de liderul de la Casa Albă, a participat la un program televizat în timp ce Trump prezenta alocuțiunea sa anuală despre situația țării, arată Euronews.

„Nu va renunța la putere. Trebuie să-l facem să plece”, a afirmat starul în vârstă de 82 de ani. „Face glume despre preluarea controlului asupra procesului electoral. Dar nu este o glumă. Am asistat deja la prea multe lucruri grave.”

Când a fost chestionat dacă președintele va părăsi Casa Albă la expirarea mandatului constituțional, De Niro a răspuns: „Nu există nicio posibilitate. Să nu ne facem iluzii. Responsabilitatea ne revine nouă să îndepărtăm această persoană de la conducere.”

Într-o manieră vizibil emoționată, actorul a adăugat: „Este vorba despre țara noastră, pe care Trump o degradează. Motivele nu sunt clare, dar comportamentul său este toxic și incorect. Trebuie să salvăm această națiune.”

Cu emoție vizibilă în glas, celebrul artist a subliniat necesitatea opoziției: „Populația trebuie să reziste constant. Nu există soluții simple. Suntem într-o perioadă în care trebuie să facem față unor încercări severe pentru a ne asigura viitorul.”

Discursul președintelui privind situația națională s-a desfășurat într-un context tensionat. Acesta este marcat și de scăderea indicelui său de popularitate în rândul opiniei publice, în perspectiva scrutinului electoral parțial programat pentru 2026.

Potrivit unui studiu de opinie realizat de Reuters/Ipsos și menționat în media, 61% dintre cetățenii americani apreciază că Trump „manifestă un comportament tot mai imprevizibil pe măsură ce îmbătrânește”. Concomitent, o cercetare derulată de Washington Post/ABC News/Ipsos relevă că doar 39% dintre participanții la studiu agreează maniera în care șeful executivului își îndeplinește atribuțiile.

Administrația prezidențială a contestat aceste date statistice, etichetându-le drept „informații inexacte și lamentabile”.

În precedentele intervenții publice, De Niro l-a caracterizat pe Trump drept „sadic” și „bufon”, în vreme ce mandatarul american a replicat acuzându-l de „sindromul tulburării obsesive față de Trump”.

(sursa: Mediafax)