Un român în politica britanică: Julian Nisor candidează la alegerile locale din Birmingham

Campania sa a atras atenția și în România, deși profilul său public rămâne puțin cunoscut.

Activitatea lui Julian Nistor

Julian Nistor este implicat de mai mulți ani în mediul de afaceri din Regatul Unit și în proiecte cu componentă socială. El a colaborat cu organizații locale și inițiative dedicate sprijinirii comunităților vulnerabile, în special prin programe pentru tineri expuși riscului de excluziune socială.

În 2024, acesta s-a alăturat organizației Community Plaza în calitate de ambasador, rol în care a participat la proiecte de prevenire a delincvenței juvenile și la programe de sprijin educațional și social pentru tineri.

Promisiuni din campania electorală

În campania electorală, Julian Nistor mizează pe teme strict locale, cu accent pe îmbunătățirea serviciilor publice din Ward End. Printre prioritățile sale se numără sporirea curățeniei urbane, îmbunătățirea salubrității și combaterea problemelor semnalate de locuitori, inclusiv infestările cu rozătoare.

De asemenea, candidatul își propune modernizarea infrastructurii rutiere și îmbunătățirea condițiilor de trafic, pe care le consideră esențiale pentru dezvoltarea zonei. În mesajele adresate alegătorilor, Nistor subliniază necesitatea unei implicări directe în rezolvarea problemelor comunității.

Workers Party of Britain, partidul din partea căruia candidează, a fost fondat în 2019 și promovează o platformă de stânga, cu accente populiste. Formațiunea se remarcă prin poziții critice față de actualele alianțe militare internaționale, inclusiv NATO, și susține politici economice centrate pe protecția intereselor muncitorilor, potrivit a1.ro.

Campania lui Julian Nistor se desfășoară într-un context electoral local competitiv, într-un oraș cu o scenă politică diversă și puternic fragmentată.