Doi români au fost arestați pentru spionaj în Grecia

Pe telefoanele mobile ale românilor au fost descoperite fotografii ale Fortăreței Navale din Salamina, o instalație militară sensibilă.

Ambarcațiunea pe care se aflau a fost imobilizată de o navă a Poliției Maritime și cei doi bărbați au fost conduși la Portul Central din Pireu, conform kathimerini.gr.

Autoritățile au confiscat trei telefoane mobile, 4.700 de euro și 400 de dolari care se aflau în posesia lor. Ambarcațiunea a fost dusă la portul Palouki din Salamina pentru o verificare amănunțită a documentelor maritime.

Românii au fost arestați pentru încălcarea articolului 148 din Codul Penal grec, care se referă la spionaj.

Nu sunt detalii despre identitatea lor sau motivele pentru care se aflau în zonă.

(sursa: Mediafax)