Marco Rubio: Statele Unite nu contestă raportul european privind moartea lui Alexei Navalnîi

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat duminică că Washingtonul nu pune sub semnul întrebării concluziile raportului realizat de cinci state europene, care pun pe seama Rusiei moartea opozantului rus Alexei Navalnîi.

Raportul susține că Navalnîi a fost ucis cu ajutorul unor toxine provenite din broaște otrăvitoare.

Marco Rubio a descris documentul drept „îngrijorător” și a precizat că autoritățile americane nu au motive să îl conteste, notează Reuters.

„Evident, suntem conștienți de raport. Este un raport îngrijorător. Suntem conștienți de cazul domnului Navalnîi și cu siguranță… nu avem niciun motiv să-l punem la îndoială. Nu îl contestăm. Vom lupta cu aceste țări din cauza lui. Dar a fost raportul lor și l-au publicat”, a declarat Marco Rubio, la o conferință de presă la Bratislava în timpul unei vizite acolo.

Declarațiile au avut loc în capitala Slovaciei, unde secretarul american s-a aflat într-o vizită oficială.

Cinci state europene – Marea Britanie, Franța, Germania, Suedia și Olanda – au acuzat sâmbătă Rusia că l-a otrăvit pe opozantul politic Alexei Navalnîi cu o „toxină rară și letală”, în timpul detenției sale într-o colonie penitenciară din Siberia.

Declarația comună a fost făcută în timpul Conferinței de Securitate de la Munchen, în urma analizelor de laborator efectuate pe probe biologice prelevate din corpul lui Navalnîi, scrie France24.

(sursa: Mediafax)