Un român a vrut să răpească un copil într-un magazin din Italia. Copilul, smuls din brațele mamei

de Redacția Jurnalul    |    15 Feb 2026   •   13:40
Sursa foto: Captură video Bergamo News/Bărbatul a fost dus la secția de poliție, identificat și arestat

Un român a încercat să răpească un copil. Incidentul s-a produs într-un supermarket din Italia. Românul a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul, dar ulterior a fost arestat.

Incidentul s-a produs sâmbătă, în jurul prânzului, la ieșirea dintr-un supermarket din Bergamo, potrivit Corriere Della Serra. Imaginile de pe camerele de supraveghere îl arată pe bărbat în timp se smulge copilul din brațele mamei.

El a fost oprit de părinți, dar în timpul incidentului piciorul copilului, o fată de un an și jumătate, a fost fracturat.

Părinții, paznicii magazinului și mai mulți martori au reușit să-l oprească pe agresor. Ulterior, acesta a fost arestat de polițiștii italieni.

Se pare că bărbatul este o persoană fără adăpost. Agresorul riscă o pedeapsă mare pentru vătămare corporală gravă și tentativă de răpire asupra unui copil.

(sursa: Mediafax)

