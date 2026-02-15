x close
Moarte suspectă în Cluj: Gheorghe Chindriș, fost director de la Cupru Min, găsit mort în casă

de Redacția Jurnalul    |    15 Feb 2026   •   15:40
Sursa foto: Antena3/Anchetatorii nu exclud varianta unei crime, după ce au descoperit că bărbatul avea lovituri la cap

Gheorghe Chindiș, românul devenit cunoscut  după ce a înfiinţat primul şi singurul sat românesc din Statele Unite ale Americii a fost găsit fără suflare, sâmbătă,  în casa în care locuia în judeţul Cluj.

Gheorghe Chindriș a fost director la Cupru Min Abrud, cea mai profitabilă companie de stat din Alba. Acum era implicat însă în promovarea folclorului. Trupul său a fost găsit de colegii săi din asociaţia patriotică Avram-Iancu, unde era vicepreşedinte.

Bărbatul de 66 de ani  ar fi avut lovituri la cap, iar prima ipoteză este cea a unei crime.

"Se fac cercetări, la faţa locului fiind prezent şi un procuror pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care a survenit decesul bărbatului", a declarat Iulian Timşa, purtător de cuvânt IPJ Cluj.

Cine era Gheorghe Chindriș

Gheorghe Chindriș s-a născut în Maramureş, dar s-a mutat în Cluj, unde, la 31 de ani, a ajuns director la mina de aur Băişoara. În 2001 s-a mutat în Statele Unite, unde a creat un sat românesc, cu case tradiţionale, în jurul unei biserici maramureşene. S-a întors în ţară în 2012. În 2018 era numit director la Cupru Min Abrud, cea mai profitabilă companie de stat din Alba. Chindriș era o prezenţă obişnuită la manifestaţii patriotice şi făcea parte şi dintr-un ansambu folcloric, potrivit observatornews.ro.

