Importuri record de fructe și legume în România, deși le cultivăm și aici

Datele pentru 2025 arată o creștere accelerată a valorii importurilor, pe fondul producției interne insuficiente, al problemelor climatice și al preferințelor de consum orientate mai degrabă spre aspect decât spre gust, scrie observatornews.ro.

Potrivit specialiștilor din domeniu, cartofii românești sunt tot mai rari pe tarabe, iar în prezent România importă aproximativ 55% din cantitatea de cartofi consumată. Situația este similară și în cazul altor produse: roșii din Turcia, cartofi din Franța, mere din Polonia sau struguri din Italia.

Importuri în creștere accelerată

În ultimii ani, valoarea importurilor de legume a crescut cu peste 60%, iar cea a fructelor cu aproximativ 30%. Dacă în 2021 România importa legume în valoare de 530 de milioane de euro, în 2025 suma s-a dublat. La fructe, importurile au crescut de la 766 de milioane de euro la peste un miliard de euro.

În total, nota de plată pentru fructe și legume importate a ajuns la circa 2 miliarde de euro în 2025.

Interesant este că, din punct de vedere al cantităților, situația nu s-a schimbat radical:

la legume, cantitatea importată a crescut cu peste 15% ;

la fructe, cantitatea a rămas relativ constantă, la aproape un milion de tone anual.

Concluzia este clară: România importă mai scump, nu neapărat mai mult.

„Deficitul în balanța comercială nu vine neapărat din cantitatea de produse, ci din prețul cu care sunt importate”, a explicat Florin Barbu, ministrul Ministerul Agriculturii.

Ce produse importăm cel mai mult

În topul legumelor importate se află:

roșiile

cartofii

ceapa

ardeii

morcovii

La fructe, clasamentul este dominat de:

banane

citrice

mere

struguri

pepeni

Producătorii români spun că vremea le-a dat mari bătăi de cap. „Anul acesta am fost afectați serios de îngheț. Ni s-a cerut să asigurăm marfă până în luna mai, dar producția noastră nu permite păstrarea merelor până atunci”, a declarat Andrei Ionică.

Aspectul vinde, gustul pierde

Un alt factor important este comportamentul de consum. Mulți clienți aleg produsele în funcție de aspect, iar magazinele se adaptează rapid acestei cereri.

„O parte din merele din Voinești sunt mai moi în interior. Clienții le preferă pe cele crocante. Vindem ceea ce se cere, ca să putem supraviețui”, explică Tudorel Neagu, proprietar de aprozar.

Importurile au ajuns astfel nu doar în marile supermarketuri, ci și pe tarabele din piețe. Cei care vor să cumpere produse românești sunt nevoiți să verifice atent proveniența și să ceară atestate de producător.

România importă masiv fructe și legume nu doar pentru că nu produce suficient, ci și pentru că le cumpără mai scump, într-un context marcat de probleme climatice, cerințe stricte ale retailerilor și preferințe ale consumatorilor pentru produse cu aspect „perfect”. Fără investiții în depozitare, procesare și susținerea reală a producătorilor locali, dependența de importuri va continua să crească.