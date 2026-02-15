O greșeală banală îți dublează factura la energie! Fii atent la acest detaliu

Deși fluctuațiile mari ale costurilor la energie electrică pot necesita schimbări ale stilului de viață, poți reduce semnificativ cheltuielile acordând atenție obiectelor de uz casnic care consumă mai mult curent decât îți dai seama. Experții dezvăluie ce dispozitive și electrocasnice îți cresc în mod surprinzător factura de energie, scrie catine.ro

În multe case, factura la energie crește nu din cauza unui consum exagerat, ci din cauza unor detalii mici și greu observabile. Electrocasnicele vechi, dispozitivele lăsate în priză sau setările nepotrivite ale termostatului și boilerului pot aduna costuri suplimentare pe parcursul lunii. Prin simpla atenție la aceste aspecte poți reduce semnificativ consumul fără să-ți schimbi stilul de viață.

Termostatele

Termostatele pot fi unele dintre cele mai mari consumatoare de energie, mai ales dacă nu sunt amplasate corect sau sunt reglate greșit. Un termostat poziționat lângă o sursă de căldură, precum o fereastră expusă la soare sau lângă un calorifer, poate înregistra o temperatură mai mare decât cea reală.

Ca urmare, sistemul de încălzire sau de răcire funcționează mai mult decât este necesar. Soluția este utilizarea unui termostat inteligent, programabil. Acesta pornește sistemele doar atunci când este cu adevărat necesar și poate reduce consumul cu până la 10–15% în unele cazuri, spun cei de la Goodhousekeeping.