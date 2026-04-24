Rusia a trecut la atacuri bazate pe AI, împotriva Europei

Potrivit evaluării făcute de serviciul olandez, grupările de hackeri controlate de statul rus nu mai acționează doar prin operațiuni punctuale, pregătite manual, ci încearcă să ruleze atacuri în mod automat, la scară mai mare și într-un ritm mai alert. Cu ajutorul AI, pot fi testate rapid mii de variante de acces într-un sistem, pot fi generate mesaje de înșelătorie mai credibile și pot fi lansate atacuri simultane asupra mai multor instituții.

Această schimbare de ritm este esențială. În trecut, astfel de operațiuni necesitau timp și echipe numeroase. Acum, o parte din muncă este preluată de programe care identifică puncte slabe și încearcă să le exploateze fără intervenție umană constantă.

Inteligența artificială schimbă și modul în care sunt păcăliți utilizatorii. Mesajele de tip phishing nu mai sunt ușor de recunoscut: sunt scrise corect, adaptate contextului și pot imita stilul unor persoane reale. În paralel, tehnologia deep fake permite falsificarea vocii sau imaginii, ceea ce complică verificarea informațiilor și deschide noi riscuri de fraudă și manipulare.

Raportul MIVD atrage atenția că aceste acțiuni fac parte dintr-o presiune constantă asupra statelor europene, nu din episoade izolate. Cu alte cuvinte, nu mai vorbim despre incidente rare, ci despre un front activ, în care atacurile sunt continue, chiar și în absența unui conflict militar direct.

Avertismentul olandez este confirmat și de alte surse. Analize citate de Reuters și poziții oficiale ale Consiliul Uniunii Europene arată că atacurile atribuite unor grupări ruse au devenit mai frecvente în ultimii ani, vizând instituții publice, infrastructuri energetice și organizații militare din mai multe state europene.