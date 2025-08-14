Rușii sparg apărarea ucraineană în Donețk, înaintea întâlnirii Trump-Putin

Forțele ruse avansează spre orașul Dobropillia, raporta, marți, grupul ucrainean de monitorizare a frontului „DeepState”. Localitatea se află la aproximativ 20 de kilometri nord de orașul strategic Pokrovsk, aflat de peste un an în vizorul Kremlinului.

„Grupuri de ruși au avansat aproximativ 10 kilometri în mai multe locuri. Nu au echipament, doar arme în mâini. O parte dintre ei au fost deja neutralizați sau capturați”, a anunțat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

„Misiunea acestei înaintări ne este clară”, a adăugat el, acuzând Moscova că vrea să creeze, chiar înainte de întâlnirea Putin-Trump, impresia falsă că Rusia avansează, iar Ucraina pierde teren.

Oficialii ucraineni au confirmat infiltrarea apărării în zona Dobropillia de către grupuri restrânse de militari ruși, dar au subliniat că acest lucru nu înseamnă preluarea controlului asupra teritoriului.

În alte părți ale regiunii, armata ucraineană a raportat „lupte defensive intense împotriva unor forțe inamice superioare numeric”.

„Numai în direcția Pokrovsk, ocupanții au concentrat peste 110.000 de militari”, a anunțat Statul Major ucrainean, precizând că redistribuie trupe și echipamente pentru întărirea apărării în anumite zone.

Zelenski a spus că raportul de forțe este de 1 la 3 în favoarea trupelor ruse, dar că pierderile acestora sunt de trei ori mai mari decât ale Ucrainei. „Se pregătesc pentru o ofensivă în trei direcții: Zaporoje, Pokrovsk și Novopavlivka”, a avertizat președintele, subliniind că acumularea de trupe are loc chiar înaintea întrevederii Trump-Putin din Alaska.

„Credem că vor face tot posibilul să fie gata pentru acțiuni ofensive, după data de 15. Estimăm că aceste brigăzi vor fi pregătite până în septembrie”, a mai spus Zelenski.

Putin vrea să obțină la negocieri ceea ce nu a reușit pe câmpul de luptă

La întâlnirea cu Donald Trump, Vladimir Putin va încerca, cel mai probabil, să transmită impresia că avansul Rusiei în Donețk este inevitabil. Deși condițiile raportate pentru un eventual armistițiu în Ucraina rămân neclare, majoritatea scenariilor indică faptul că liderul de la Kremlin ar urma să ceară retragerea trupelor ucrainene din toate zonele regiunii Donețk pe care încă le controlează.

Între timp, oficiali ucraineni au avertizat, marți, că apărarea de pe linia frontului începe să cedeze, după luni de înaintări lente, dar constante, ale trupelor ruse, în contextul superiorității numerice a Moscovei.

Locotenent-colonelul Bohdan Krotevych, fost șef de stat major al Forțelor Speciale din Brigada „Azov”, a lansat un avertisment public neobișnuit către președintele Zelenski privind degradarea apărării.

„Domnule președinte, sincer nu știu ce vi se raportează, dar vă informez că situația (lângă Pokrovsk) este, fără exagerare, un dezastru total”, a scris Krotevych pe platforma X. „Linia frontului practic nu există”, a adăugat el.

Un comandant din zona Pokrovsk, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat pentru CNN că apărarea Ucrainei se bazează în mare parte pe poziții pentru două persoane, aprovizionate exclusiv cu drone.

În loc de două tranșee continue, față în față, câmpul de luptă este acum format dintr-o rețea de avanposturi mici, ascunse și izolate, unde infanteria încearcă să țină pozițiile în mod discret, pentru a evita detectarea de către dronele inamice.

Acest tip de confruntare avantajează Rusia, care dispune de mai mulți oameni și poate trimite mici unități în valuri, acceptând pierderi atunci când întâmpină rezistență și consolidând zonele unde înregistrează succese. „Inamicul încearcă să folosească tactica «celor o mie de tăieturi»,” a explicat Valentin Manko, comandantul Forțelor de Asalt ale Ucrainei, pentru CNN.

„Trei grupuri mici, de câțiva oameni fiecare, au reușit să pătrundă prin pozițiile noastre (lângă Dobropillia). Au produs unele pagube, dar o parte dintre ei au fost eliminați, iar alții capturați”, a precizat Manko, adăugând că ofițerii ucraineni verifică întreaga zonă - o operațiune care ar putea dura câteva zile.

Comandamentul regional al Forțelor Terestre din Donețk a afirmat că multe dintre grupurile care reușesc să se strecoare sunt ulterior neutralizate.

La rândul său, Viktor Tregubov, purtător de cuvânt al trupelor terestre din regiunea vecină Dnipro, a subliniat că aceste infiltrări „nu înseamnă că Rusia a preluat controlul asupra acelui teritoriu”.

Kremlinul mizează pe infiltrări repetate

„În realitate, un mic grup rus - poate cinci până la zece oameni - a reușit să se strecoare”, a declarat Viktor Tregubov, subliniind că hărțile de control al frontului - precum cele realizate de „DeepState” - pot prezenta acest lucru drept un câștig teritorial solid pentru Rusia.

„Nu înseamnă că dețin controlul pe întreg traseul pe care au trecut. Pur și simplu au intrat și au încercat să se ascundă într-un subsol undeva”, a adăugat el.

Temerea Kievului este însă că Moscova va trimite atât de multe astfel de grupuri mici, încât va reuși în cele din urmă să-și consolideze câștigurile din spatele apărării fragmentate a Ucrainei, chiar dacă multe dintre aceste unități sunt ulterior neutralizate.