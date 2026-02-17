Rusia acordă FSB puteri nelimitate: internetul și conexiunile mobile pot fi oprite la ordinul lui Putin

Parlamentul rus acordă FSB puteri extinse pentru controlul internetului

Parlamentul Rusiei a adoptat marţi, în regim de urgenţă, o lege care permite serviciului de informaţii interne FSB să oblige companiile de telecomunicaţii să întrerupă conexiunile de internet şi mobile, informează dpa.

Duma de Stat, camera inferioară a legislativului, a aprobat rapid amendamentul la legea comunicaţiilor, trecând prin a doua şi a treia lectură într-o sesiune de urgenţă.

Conform presei de la Moscova, în versiunea finală au fost eliminate formulările care specificau că astfel de decizii ar putea fi luate „pentru protecţia cetăţenilor şi a statului de ameninţările de securitate”. Conducerea Rusiei trebuie doar să precizeze motivele.

Astfel, preşedintele rus Vladimir Putin poate ordona închiderea internetului la nivel naţional sau regional, conform relatărilor mass-media.

Agenţia de presă de stat TASS, citată de dpa, a transmis că „furnizorii de telecomunicaţii mobile vor fi exoneraţi de răspundere în cazul unor reclamaţii din partea utilizatorilor referitoare la întreruperi”.

Conexiunile mobile din Rusia au fost deja întrerupte de mai multe ori în contextul ameninţărilor unor drone ucrainene în apropierea aeroporturilor. De asemenea, autorităţile ruse au blocat mii de site-uri de internet.

Noul amendament va intra în vigoare în 10 zile de la promulgarea de către preşedinte, considerată doar o formalitate.

Atribuţiile FSB au fost extinse considerabil sub regimul lui Putin, care a fost în trecut ofiţer al KGB, precursorul sovietic al serviciului, şi ulterior chiar şef al FSB.

Agerpres