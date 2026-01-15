x close
Rusia îşi exprimă "îngrijorarea gravă" privind trimiterea de trupe NATO în Groenlanda

de Redacția Jurnalul    |    15 Ian 2026   •   15:15
Sursa foto: Hepta/Rusia spune că Arctica trebuie să rămână un teritoriu al păcii, dialogului şi colaborării echitabile

Diplomaţia rusă şi-a exprimat joi "îngrijorarea gravă" privind trimiterea de trupe suplimentare ale NATO în Groenlanda, după o întâlnire la Casa Albă între lideri americani, danezi şi groenlandezi, informează AFP.

"În loc să desfăşoare o activitate constructivă în cadrul instituţiilor existente, în special în Consiliul Nord-Atlantic, NATO a ales calea unei militarizări accelerate a Nordului şi a întărit prezenţa sa militară de acolo sub pretextul imaginar al unei ameninţări în creştere a Moscovei şi Beijingului", a denunţat într-un comunicat ambasada rusă la Bruxelles, unde se află sediul Alianţei nord-atlantice.

"Declaraţiile răsunătoare ale Washingtonului privind Groenlanda sunt folosite de Alianţă numai pentru a-şi promova agenda antirusă şi antichineză", a adăugat aceasta, denunţând o "retorică agresivă".

"Arctica trebuie să rămână un teritoriu al păcii, dialogului şi colaborării echitabile", a pledat ambasada rusă.

Preşedintele american Donald Trump şi-a reiterat la începutul lui ianuarie părerile privind acest teritoriu arctic sub suveranitate daneză.

Trump repetă că SUA au nevoie de Groenlanda din motive de "securitate naţională", în special pentru a limita avansurile Rusiei şi Chinei în Arctica, şi nu exclude recurgerea la forţă pentru a ocupa acest teritoriu.

El a apreciat, de asemenea, că Groenlanda este "vitală" în cadrul construcţiei "Domului de aur", proiectul american al unui scut antirachetă.

Soldaţi din mai multe ţări NATO vor fi prezenţi în Groenlanda "în următoarele zile", a afirmat miercuri vicepremierul groenlandez, după o întâlnire la Casa Albă între responsabili americani, danezi şi groenlandezi.

"O creştere a numărului de zboruri şi de nave este aşteptată", a declarat Mute Egede în cadrul unei conferinţe de presă, vorbind despre "exerciţii".

Franţa, Suedia, Germania şi Norvegia au anunţat miercuri că vor desfăşura personal militar în acest teritoriu arctic pentru o misiune de recunoaştere care, a precizat o sursă din Ministerul francez al Apărării, se înscrie în cadrul exerciţiului danez "Arctic Endurance".

AGERPRES

Subiecte în articol: Rusia ingrijorare trupe nato groenlanda
