Rusia întreține războiul din umbră. Cum ajută Moscova Iranul să lovească armata americană

Rusia oferă Iranului imagini din satelit și tehnologii avansate pentru drone, pentru a întări capacitatea Teheranului de a ținti în mod eficient forțele americane desfășurate în regiune.

Iranienii sunt principalii aliați ai Kremlinului în Orientul Mijlociu, iar faptul că aceștia au părut să fie abandonați de către Moscova în primele zile ale operațiunii militare americano-israeliene i-a adus numeroase critici președintelui Vladimir Putin, în special din partea radicalilor ruși.

Tehnologia livrată Iranului include componente pentru dronele „Shahed” modificate, menite să îmbunătățească comunicațiile militare, navigația și precizia atacurilor asupra forțelor inamice.

În același timp, Rusia își valorifică experiența acumulată în războiul din Ucraina, oferind recomandări tactice privind numărul de drone utilizate și altitudinea optimă de operare, dezvăluie surse citate de publicația „The Wall Street Journal” (WSJ), printre care și un oficial european din domeniul informațiilor.

De asemenea, Moscova ar fi furnizat Iranului informații privind amplasarea forțelor militare americane din Orientul Mijlociu, precum și a aliaților regionali ai Statelor Unite.

Cooperarea s-a intensificat după primele faze ale războiului, Rusia oferind recent Teheranului imagini din satelit.

Analiștii militari susțin că acest tip de sprijin este comparabil cu informațiile furnizate Ucrainei de către SUA și aliații lor europeni în ultimii ani.

În regiunea Golfului, ajutorul Moscovei ar fi contribuit semnificativ la recentele atacuri iraniene asupra unor sisteme radar americane, inclusiv asupra unui radar de avertizare timpurie al sistemului „Thaad” din Iordania, precum și asupra unor ținte din Bahrain, Kuweit și Oman.

Mâna rușilor

Imaginile din satelit permit o analiză detaliată a poziției și mișcărilor țintelor terestre și navale, fiind utile atât în pregătirea atacurilor, cât și în evaluarea pagubelor.

„Dacă includ detalii despre tipuri specifice de aeronave, depozite de muniții, sisteme de apărare aeriană sau mișcări navale, aceste imagini pot avea o valoare informativă semnificativă pentru Iran.”, susține Jim Lamson, cercetător la „King’s College London” și fost analist CIA specializat în armata iraniană.

Datele furnizate provin dintr-o flotă de sateliți utilizată în operațiuni militare și administrată de Forțele Aerospațiale Ruse (VKS), dezvăluie, sub acoperirea anonimatului, una dintre sursele citate de WSJ.

Comparativ cu anul trecut, Iranul a demonstrat în actualul conflict o eficiență mai mare în lovirea obiectivelor militare americane și ale statelor din Golf. Tactica utilizată - folosirea dronelor pentru a satura sistemele radar înaintea lansării rachetelor - este similară cu cea adoptată de Rusia în Ucraina, susțin analiștii.

Țintele alese de iranieni în regiunea Golfului s-au concentrat mai mult pe sisteme radar și pe structuri de comandă și control, iar „pachetele” lor de atac au ajuns să semene tot mai mult cu cele utilizate de Rusia.

Declarații de complezență

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, care a condus negocierile americane cu Moscova, a afirmat că Rusia a negat că ar furniza Iranului informații pentru sprijinirea atacurilor.

Președintele Donald Trump a declarat, la rândul său, că este posibil ca Moscova să ajute Iranul „într-o anumită măsură”.

„Nimic din ceea ce a fost furnizat Iranului de către alte state nu afectează succesul nostru operațional.”, a afirmat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales.

„Armata Statelor Unite a lovit peste 7.000 de ținte și a distrus mai mult de 100 de nave navale iraniene, ceea ce a dus la o scădere cu 90% a atacurilor cu rachete și cu 95% a atacurilor cu drone.”, a adăugat ea.

Frăția „Shahed”

Rusia și Iranul nu au o alianță militară oficială, însă Teheranul este cel mai apropiat partener al Moscovei în Orientul Mijlociu. Rusia se numără printre principalii furnizori de echipamente militare pentru Iran.

Relația bilaterală a cunoscut fluctuații după prăbușirea Uniunii Sovietice și s-a consolidat semnificativ după declanșarea invaziei ruse în Ucraina.

Cele două state au creat comisii și grupuri de lucru pentru schimb de experiență în domeniul apărării, iar delegații militare au efectuat vizite reciproce frecvente.

De asemenea, trupe rusești și iraniene au participat la antrenamente comune. Rusia a construit și lansat chiar unul dintre cele mai recente sisteme de sateliți ale Iranului.

Un element esențial al cooperării a fost, însă, furnizarea de drone iraniene „Shahed” către Rusia, utilizate masiv în războiul din Ucraina.

După introducerea acestor drone pe câmpul de luptă, o delegație formată din zeci de ofițeri iranieni s-a deplasat în Crimeea pentru a analiza imagini cu efectele atacurilor asupra orașelor și pozițiilor ucrainene.

Potrivit Kievului, Rusia ar fi folosit peste 57.000 de drone de tip „Shahed” de la începutul conflictului.

Ulterior, Moscova a început producția internă a acestor drone, adaptându-le pentru o navigație și o țintire mai precise, precum și pentru a rezista bruiajului electronic. O parte dintre aceste inovații sunt acum împărtășite Iranului.

Sprijin limitat și beneficii

Sprijinul pe care Rusia îl poate oferi Iranului este limitat nu doar de propriul război din Ucraina, ci și de reticența Kremlinului de a-l irita pe Donald Trump. Deși Moscova ar putea intensifica semnificativ acest ajutor, sprijinul actual are un rol important, dar limitat, în susținerea efortului de război al Iranului, consideră Jim Lamson.

„Categoriile de asistență - incluzând date prin satelit și recomandări privind tactica dronelor - sunt limitate, dar rămân valoroase pentru capacitatea Iranului de a lovi ținte militare specifice.”, mai spune acesta.

Conflictul a adus și avantaje pentru Rusia, reducând stocurile americane de interceptori necesari Ucrainei pentru apărarea aeriană.

De asemenea, tensiunile din Strâmtoarea Ormuz - prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel global - au contribuit la creșterea prețului petrolului, un element vital pentru economia rusă. Administrația Trump a relaxat unele restricții privind achizițiile de petrol rusesc pentru a tempera creșterea prețurilor.

Pe de altă parte, conflictul implică și riscuri pentru Moscova, în special în eventualitatea prăbușirii regimului de la Teheran.

Cu toate acestea, Kremlinul vede oportunitatea de a sprijini un partener și de a contracara influența SUA. În pofida relației dintre Putin și Trump, Moscova continuă să considere Washingtonul un adversar strategic.

Și, în esență, dinamica actuală reflectă o formă de „război prin interpuși”, în care Rusia aplică în Orientul Mijlociu o strategie similară celei pe care o acuză în cazul sprijinului occidental pentru Ucraina.